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    春節不打烊 部立南投醫院開設類流感門診

    衛生福利部南投醫院，大年初一至初三特別開設類流感門診。（記者張協昇攝）

    衛生福利部南投醫院，大年初一至初三特別開設類流感門診。（記者張協昇攝）

    2025/01/26 08:42

    〔記者張協昇／南投報導〕農曆新年到來，今年的春節假期從1月25日至2月2日長達9天，衛生福利部南投醫院除提供24小時急診及接生服務，包括內科、外科、兒科、腸胃科及婦產科等科別均照常看診，另鑑於近期類流感疫情升溫，且新年親友聚會及連假期間國內外旅遊活動頻繁，疾病傳播風險升高，也於初一至初三特別開設成人及兒童類流感門診。

    部立南投醫院指出，依據疾病管制署統計資料，今年第三週（1/12-1/13）類流感門急診就診超過14萬人次，為近10個流感季同期最高，疫情呈上升趨勢。而流感的主要症狀為發燒、倦怠、頭痛、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽及流鼻涕等，大部分的患者經治療及休養後皆可痊癒，不過長者以及具慢性疾病患者是流感重症高危險群，應特別留意健康狀況，倘若出現流感症狀應儘速就醫，降低疾病傳播及併發重症甚至死亡的風險。

    南投醫院表示，由於中央氣象署預報顯示從小年夜起，強烈大陸冷氣團南下，各地天氣將明顯轉冷，可能達到寒流等級，民眾要特別注意保暖及留意自身健康狀況，尤其是有心血管疾病民眾。另民眾在聚會、出遊時應落實做好手部衛生與咳嗽禮節，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，如於人潮聚集且無法保持適當距離或處於通風不良場所、或與年長者、免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身健康，也降低疾病傳播風險。

    衛生福利部南投醫院，各科春節期間看診時間表。（南投醫院提供）

    衛生福利部南投醫院，各科春節期間看診時間表。（南投醫院提供）

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