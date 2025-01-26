菜寮溪一淹水就阻斷 逾1.35億改建的台南左鎮民生橋順利通車

左鎮民生橋改建完工，農曆年前順利通車。（南市工務局提供）

2025/01/26 08:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮區南171線上的民生橋，原本高度不足，每逢大雨，容易因菜寮溪淹水而阻斷，市府與中央攜手，投入逾1.35億元改建，順利完工，趕在農曆年前通車。

南市工務局表示，左鎮民生橋改建後，長度約125公尺、寬9公尺、梁底抬高3.81公尺、橋面抬高4.18公尺，大幅增加通洪斷面，改善菜寮溪排水功能，降低區域淹水損失。

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跨越菜寮溪的民生橋，北延連接台20乙線，是左鎮內庄、岡林里居民對外重要的聯絡道路之一，由於氣候變遷，強降雨頻仍，橋梁高度已不敷現行標準。

工務局指出，尤其汛期時，風雨常讓菜寮溪暴漲，導致橋梁阻斷封路，進而影響居民出入安全，經評估後，有改建必要，市長黃偉哲指示全力推動。

市府爭取到水利署補助9100萬元，加上地方配合款，總經費約為1億3525萬元，2023年8月開工迄今，終於順利完成，並啟用通車。

工務局強調，除了改建完成的民生橋之外，左鎮橋、澄山一號橋也分別於2022年8月、2024年7月陸續完工，隨著橋樑、道路的優化，解決居民長期水患之苦，並提升當地交通便利與安全。

左鎮民生橋改建完工，農曆年前順利通車。（南市工務局提供）

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