澎湖水族館迎新春 金蛇轉運•海底鰻妙摸彩趣

錢鰻（裸胸鯙）成為澎湖水族館，迎接蛇年農曆新年。（澎湖水族館提供）

2025/01/26 08:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖農曆年假何處去？除了澎湖花海、馬公城隍廟之外，今年農曆新年，澎湖水族館準備了一場充滿趣味的蛇年之旅，特別邀請大家來認識海底的蛇年主角——錢鰻與花園鰻；還可以參加好玩有趣的「海底鰻妙摸彩」；並且將象徵財運與平安的迷你祈福金龜帶回家。

活動期間，凡購票入館，即可獲贈迷你祈福金龜一隻，祝福遊客在新的一年平安如魚得水，財運如潮。此外在館內消費，單筆消費滿 200 元就能參加「心鰻意足獎」摸彩一次，滿 500 元更能挑戰「大鰻貫獎」，通通有獎，各類花園鰻主題商品好禮等您抱回家！

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澎湖水族館也特別展出蛇年主角-錢鰻與花園鰻。

錢鰻（裸胸鯙）雖然外型與鰻魚相似，實際上卻是鯙魚，最大的區別在於鯙魚沒有胸鰭；作為夜行性魚類，牠擁有靈敏的嗅覺，能在黑暗中準確捕捉獵物。花園鰻則是一種貨真價實的鰻魚，牠會將身體埋於沙中，露出頭部捕食浮游生物，形成如海底花園般的夢幻景象。

除了迎新春活動，水族館內還有豐富的海洋生物展覽，是親子同遊的絕佳選擇。不論是探索蛇年的海底世界、享受摸彩樂趣，還是收集限定紀念品，澎湖水族館都將成為您的美好回憶。這個新春，邀請全家大小一同來澎湖水族館，共享歡樂時光，迎接滿載祝福與財運的蛇年！

花園鰻是澎湖水族館，另一蛇年展出主角。（澎湖水族館提供）

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