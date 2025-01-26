為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖水族館迎新春 金蛇轉運•海底鰻妙摸彩趣

    錢鰻（裸胸鯙）成為澎湖水族館，迎接蛇年農曆新年。（澎湖水族館提供）

    錢鰻（裸胸鯙）成為澎湖水族館，迎接蛇年農曆新年。（澎湖水族館提供）

    2025/01/26 08:31

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖農曆年假何處去？除了澎湖花海、馬公城隍廟之外，今年農曆新年，澎湖水族館準備了一場充滿趣味的蛇年之旅，特別邀請大家來認識海底的蛇年主角——錢鰻與花園鰻；還可以參加好玩有趣的「海底鰻妙摸彩」；並且將象徵財運與平安的迷你祈福金龜帶回家。

    活動期間，凡購票入館，即可獲贈迷你祈福金龜一隻，祝福遊客在新的一年平安如魚得水，財運如潮。此外在館內消費，單筆消費滿 200 元就能參加「心鰻意足獎」摸彩一次，滿 500 元更能挑戰「大鰻貫獎」，通通有獎，各類花園鰻主題商品好禮等您抱回家！

    澎湖水族館也特別展出蛇年主角-錢鰻與花園鰻。

    錢鰻（裸胸鯙）雖然外型與鰻魚相似，實際上卻是鯙魚，最大的區別在於鯙魚沒有胸鰭；作為夜行性魚類，牠擁有靈敏的嗅覺，能在黑暗中準確捕捉獵物。花園鰻則是一種貨真價實的鰻魚，牠會將身體埋於沙中，露出頭部捕食浮游生物，形成如海底花園般的夢幻景象。

    除了迎新春活動，水族館內還有豐富的海洋生物展覽，是親子同遊的絕佳選擇。不論是探索蛇年的海底世界、享受摸彩樂趣，還是收集限定紀念品，澎湖水族館都將成為您的美好回憶。這個新春，邀請全家大小一同來澎湖水族館，共享歡樂時光，迎接滿載祝福與財運的蛇年！

    花園鰻是澎湖水族館，另一蛇年展出主角。（澎湖水族館提供）

    花園鰻是澎湖水族館，另一蛇年展出主角。（澎湖水族館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播