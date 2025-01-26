南投燈會「歡樂蛇」小提燈免費送 可變化5種玩法

南投燈會「歡樂蛇」小提燈免費送，可變化成手偶、帽子、在手上當作翹翹板或舞蛇賞玩等5種玩法。（南投縣政府提供）

2025/01/26 08:20

〔記者張協昇／南投報導〕2025南投燈會，昨（25日）於南投縣會展中心開幕，持續至2月16日（除夕休展），長達22天。今年燈會推出有5種方法的蛇年小提燈「歡樂蛇」，每天限量免費贈送給民眾，另燈會期間在南投縣住宿的遊客，也可憑住宿憑證領取1個小提燈。

南投縣政府表示，今年南投燈會推出的「歡樂蛇」小提燈，不但色彩繽紛，且設計5種創意玩法，除手提外，可變化成手偶、帽子、在手上當作翹翹板或舞蛇賞玩，相當有趣，將為小朋友創造美好回憶，燈會期間限量發送，每天晚間6點半於會場1號服務台發放號碼牌，7點領取。

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此外，今年南投燈會攜手風靡亞洲的療癒系IP「貓貓蟲咖波」，設置「貓貓蟲咖波」專屬燈區，並發行聯名紀念幣及多款限定紀念品。燈會期間，加入南投智遊行官方LINE帳號，於燈會指定燈區地點掃描QR Code或透過LINE Beacon藍芽功能集章，即可兌換限量紀念品。

至於想要獲得「貓貓蟲咖波」聯名限量紀念幣雙幣套組，則須集滿8個章，並附上今年1、2月於南投消費滿1000元發票或收據，或燈會期間於南投合法旅宿住宿並消費合計滿額6000元，即可獲得1組，紀念套幣有兩款設計，隨機贈送，數量有限，換完為止。

南投燈會攜手風靡亞洲的療癒系IP「貓貓蟲咖波」，推出聯名限量紀念幣。（南投縣政府提供）

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