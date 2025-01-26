台鐵「高雄綠之丘」人氣高 在火車站屋頂上看風景超療癒

台鐵高雄車站「高雄綠之丘」已成高雄人氣景點。（記者李惠洲攝）

2025/01/26 07:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國首座火車站屋頂上的空中花園、台鐵高雄車站雲朵天棚，去年12月28日正式啟用後，瞬間成為人氣景點，許多民眾專程到訪，不為搭火車、只想體驗爬上火車站屋頂，瞭望城區四方的暢快。

高雄火車站雲朵天棚經網路票選命名為「高雄綠之丘」，中央拱頂最高挑高23公尺（約七層樓），東西向跨距660公尺，南北340公尺，天棚上方空中花園總面積約1萬6百坪（約83個籃球場）。

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空中花園被劃設5處生命區，象徵綠色軌跡、生生不息，分別為中央生命之源（中心最高處）、西側生命之翼（近哈爾濱街）、東側生命之旅（近吉林街）、北側生命之光（近九如路、博愛路）、南側生命之合（近建國路與中山路）。

花園裡共栽植31萬5千餘棵植栽，設5處涼亭，規劃有人行道與單車道，除串接東、西兩側綠園道，也可透過樓梯與專用引道直接到車站地面層，搭乘台鐵各級列車或捷運紅線到高雄車站下車，就可輕鬆登上「高雄綠之丘」。

站在天棚上，往東最遠可遠觀屏東大武山、西面可見壽山、南側可瞭望八五大樓與高雄交通大動脈中山路，往北則是發展快速的北高雄博愛路一帶；除四方景致，天棚上可透過多處橢圓天井，看透車站廣場的人流、及站東與站西路車流。

白天遼闊視野讓人舒爽，晚上同樣可往四面欣賞路燈交錯的街景與天空星光，住在車站附近的民眾把天棚當散步、運動空間，單車族把這裡當15公里綠園道的中繼站，新高雄火車站不只是運輸樞紐，還導入強大的觀光、休憩設計，並兼具人文歷史等機能，成為台灣最火的火車站。

高雄綠之丘可近距離觀賞帝冠車站屋頂與遠方的八五大樓。（記者王榮祥攝）

高雄綠之丘可往北可瞭望快速發展的北高雄城區。（記者李惠洲攝）

許多民眾以步行或騎單車方式，從高雄綠之丘東西兩側登上火車站屋頂。（記者王榮祥攝）

高雄綠之丘可從高處看透車站周邊車流。（記者王榮祥攝）

高雄綠之丘栽植有31萬株植栽，圖為綠之丘西側，遠方可見壽山。（記者李惠洲攝）

綠之丘橢圓形天井可看透人流與車流。（記者李惠洲攝）

高雄綠之丘人氣高，啟用後吸引大批民眾體驗在火車站屋頂上的新鮮感覺。（記者王榮祥攝）

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