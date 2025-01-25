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    台金班機金門到站連續二天客滿 李文良赴機場迎接返鄉過節鄉親

    金門縣副縣長李文良前往機場，了解班機運作狀況並贈送返金鄉親福袋、小禮物。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良前往機場，了解班機運作狀況並贈送返金鄉親福袋、小禮物。（記者吳正庭攝）

    2025/01/25 23:58

    〔記者吳正庭／金門報導〕今天是春節連續假期航空疏運管制期間第二天，據交通部民航局金門航空站今晚統計，台灣本島往金門班機班班滿載，載客率幾乎100%，顯示旅客歸心似箭；金門往台灣本島班機，載客率74.9%。金門縣副縣長李文良今天前往機場，了解班機運作狀況並贈送返金鄉親福袋、小禮物。

    李文良由縣府觀光處長許績鑫陪同，前往金門機場迎接旅台鄉親返鄉過節，他也與旅台學子交談，關切訂位情形。

    金門航空站主任洪念慈說，今年春節疏運（管制期間）自1月24日開始到2月4日共計12天，針對旅客於年後返台高峰期的2月1日至3日，金門航空站將與金門縣政府合作，共同啟動「聯合補位單一窗口」，以協助屆時還未訂到機位返台的旅客。

    金門航空站統計，繼24日到站載客率滿載，金門站今天到站50班次（含立榮航空加班機1架次），共提供4796座位數，載客4821人，載客率100.52%，有關「超載」部分，應是包含不占位的嬰兒所致；離站50班次（含立榮航空加班機1架次），提供4796座位數，載客3592人，載客率74.9%。

    金門縣副縣長李文良（中）由縣府觀光處長許績鑫（中）陪同，與金門航空站主任洪念慈（右）聯手發福袋，福袋配合2025年春節，放的是五元硬幣。 （記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（中）由縣府觀光處長許績鑫（中）陪同，與金門航空站主任洪念慈（右）聯手發福袋，福袋配合2025年春節，放的是五元硬幣。 （記者吳正庭攝）

    副縣長李文良（右一）由縣府觀光處長許績鑫（左一）陪同，前往金門機場迎接旅台鄉親返鄉過節，並與旅台學子交談，關切訂位情形。 （記者吳正庭攝）

    副縣長李文良（右一）由縣府觀光處長許績鑫（左一）陪同，前往金門機場迎接旅台鄉親返鄉過節，並與旅台學子交談，關切訂位情形。 （記者吳正庭攝）

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