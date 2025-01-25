春節森呼吸 台中泰雅部落兩條新建步道練腿力

環山部落最新景點總長度約二.五公里獵人登山步道，斥資整建後，步道呈現環狀線。（記者張軒哲攝）

2025/01/25 23:26

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市除了知名大坑步道，也有許多簡易步道，適合全家踏青健行，山線地區群山環抱，雪山坑環線步道、環山獵人登山步道近兩年新闢建，適合過年闔家遊玩大安溪沿線景點或到訪梨山順道挑戰腿力。

台中市幅員遼闊，和平地區生態資源豐富，距離較遠的谷關、達觀與梨山地區有多條適合民眾踏青的步道。春節期間梨山櫻花初綻，遊客遊覽福壽山農場、武陵農場可順遊環山部落，部落位於南湖大山、中央尖山及雪山所環繞的山谷，是中橫宜蘭支線中最大的泰雅部落，地理位置緊鄰司界蘭溪，素有紫藤山城之美名，是山水愛好者的私房景點。部落內有多幅泰雅彩繪壁畫與小而美的教堂皆值得遊客拍照打卡。

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環山部落最新景點總長度約二.五公里獵人登山步道，原本是當地泰雅獵人狩獵古徑，斥資整建後，步道呈現環狀線，更以半穴居遺址群落和獵人射箭競技場等泰雅族元素建置遊憩節點，這條永續步道也成為平等國小學童認識泰雅狩獵文化的教學場域，來訪遊客也能體驗泰雅族文化，寓教於樂。

春節期間若到訪東勢、卓蘭大安溪沿線達觀部落、士林壩、象鼻吊橋等台中與苗栗山區景點，可安排到訪桃山部落雪山坑環線步道，雪山坑步道總長約二.六公里，沿著當地泰雅獵人既有的狩獵古徑建置，採減量設計、環境永續方式建置步道；沿線有木棧道、原木階梯等木作設施，適合親子健行，尤其結合當地熱門打卡景點「巨人之手」，漫步其中，可感受山林生態及原住民文化，探索山林秘境。

還山是中橫宜蘭支線中最大的泰雅部落。（記者張軒哲攝）

雪山坑熱門打卡景點「巨人之手」。（記者張軒哲攝）

雪山坑步道採減量設計、環境永續方式建置步道。（記者張軒哲攝）

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