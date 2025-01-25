春節9天連假起跑 台電每天投入百人加強巡檢穩定供電

台電預防性汰換架空線路裝置物，避免因設備老化引起故障。（記者陳文嬋攝）

2025/01/25 22:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕春節9天連假今起跑，台電鳳山區營業處轄區幅員廣大，為確保春節連假供電穩定，每天投入百名人力，加強設備巡檢，除夕到初三擴大增派147人，隨時待命應變，提供快速服務，讓民眾過好年。

台電鳳山區營業處轄區幅員廣大，包括鳳山等市區及那瑪夏、甲仙、桃源、六龜等山區，為確保春節連假9天供電穩定，於年假前提前盤點人力，每日規劃90名人力，除夕到初三每日擴大投入147名人力。

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台電鳳山區處表示，人員加強設備檢測，針對人潮密集處，如車站等公共建設，以紅外線檢測變壓器是否過熱，以防用電過載造成開關跳脫，並預防性汰換架空線路裝置物，避免因設備老化引起故障，並隨時待命，以防突發事故，提供民眾快速服務。

台電鳳山區處指出，春節期間雖然不是用電高峰期，但為了避免如地震等意外造成停電，台電人員春節連假仍然堅守崗位，以備不時之需，讓民眾在佳節期間，能夠安心用電，無後顧之憂。

台電鳳山區處說，尤其甲仙、那瑪夏、桃源、六龜等山區平時值班人員不如平地多，這段期間特別調派平地服務所人員上山支援，加強設備巡檢，以便即時處理供電異常狀況，提升為民服務品質。

另外，春節連假長達9天，許多民眾安排外出旅遊，台電呼籲民眾春節期間注意用電安全，外出時請拔掉插頭，關閉電源及瓦斯，避免因設備長時間待機，或未使用時仍通電引發意外。

民眾使用充電設備如行動電源時，要避免在易燃物旁或高溫、潮濕處充電，也不要在無人看管或睡覺時充電避免過熱，同時應選購合格商品，並使用原廠充電線，以防發生火災或其他安全問題。

台電鳳山區處提醒民眾，安全用電不僅能保護財產安全，也能為節慶增添更多安心與喜樂，若遇供電問題，民眾可撥打24小時服務專線1911。

台電以紅外線檢測變壓器是否過熱，以防用電過載造成開關跳脫。（記者陳文嬋攝）

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