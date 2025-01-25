為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    春節9天連假起跑 台電每天投入百人加強巡檢穩定供電

    台電預防性汰換架空線路裝置物，避免因設備老化引起故障。（記者陳文嬋攝）

    台電預防性汰換架空線路裝置物，避免因設備老化引起故障。（記者陳文嬋攝）

    2025/01/25 22:55

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕春節9天連假今起跑，台電鳳山區營業處轄區幅員廣大，為確保春節連假供電穩定，每天投入百名人力，加強設備巡檢，除夕到初三擴大增派147人，隨時待命應變，提供快速服務，讓民眾過好年。

    台電鳳山區營業處轄區幅員廣大，包括鳳山等市區及那瑪夏、甲仙、桃源、六龜等山區，為確保春節連假9天供電穩定，於年假前提前盤點人力，每日規劃90名人力，除夕到初三每日擴大投入147名人力。

    台電鳳山區處表示，人員加強設備檢測，針對人潮密集處，如車站等公共建設，以紅外線檢測變壓器是否過熱，以防用電過載造成開關跳脫，並預防性汰換架空線路裝置物，避免因設備老化引起故障，並隨時待命，以防突發事故，提供民眾快速服務。

    台電鳳山區處指出，春節期間雖然不是用電高峰期，但為了避免如地震等意外造成停電，台電人員春節連假仍然堅守崗位，以備不時之需，讓民眾在佳節期間，能夠安心用電，無後顧之憂。

    台電鳳山區處說，尤其甲仙、那瑪夏、桃源、六龜等山區平時值班人員不如平地多，這段期間特別調派平地服務所人員上山支援，加強設備巡檢，以便即時處理供電異常狀況，提升為民服務品質。

    另外，春節連假長達9天，許多民眾安排外出旅遊，台電呼籲民眾春節期間注意用電安全，外出時請拔掉插頭，關閉電源及瓦斯，避免因設備長時間待機，或未使用時仍通電引發意外。

    民眾使用充電設備如行動電源時，要避免在易燃物旁或高溫、潮濕處充電，也不要在無人看管或睡覺時充電避免過熱，同時應選購合格商品，並使用原廠充電線，以防發生火災或其他安全問題。

    台電鳳山區處提醒民眾，安全用電不僅能保護財產安全，也能為節慶增添更多安心與喜樂，若遇供電問題，民眾可撥打24小時服務專線1911。

    台電以紅外線檢測變壓器是否過熱，以防用電過載造成開關跳脫。（記者陳文嬋攝）

    台電以紅外線檢測變壓器是否過熱，以防用電過載造成開關跳脫。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播