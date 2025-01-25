大埔地震餘震不斷！台南晚間餘震規模5.7 氣象署曝分佈走向

台南晚間發生芮氏規5.7的地震。（中央氣象署提供）

2025/01/25 21:36

〔記者林志怡／台北報導〕0121大埔地震規模達6.4，至今仍有較大規模的餘震不斷，春節連假首日又發生規模5.7、4.8的餘震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，大埔地震相關餘震有「往南走」的趨勢，但就現有資料仍無法斷定一系列地震事件與周邊任何斷層直接相關。

中央氣象署說明，今日晚間7時49分台南市政府東北方43.9公里處，發生芮氏規模5.7、深度7.7公里的極淺層地震，台南、嘉義、高雄、雲林、彰化等都有4級震度，南投、台東、花蓮、台中震度達3級。

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此外，中央氣象署指出，晚間7時50分台南市政府東北方42.6公里處，發生芮氏規模4.8、深度6.8公里的極淺層地震，台南、嘉義縣震度4級，嘉義市震度3級，高雄、雲林、屏東、彰化、花蓮等震度2級。

吳健富表示，這次地震也屬於0121大埔地震餘震，且近期餘震分佈有往南走的趨勢，從大埔南側慢慢往玉井移動，目前研判與當地的破碎帶有關，就現有資料還無法判斷與哪個斷層有關，距離地震發生位置最近的斷層是口宵里斷層，但關聯性還需要學者進一步的研究與判斷。

不過，吳健富提醒，台灣對於地震觀測僅有100多年的觀測經驗，目前無法說近期的餘震狀況特別或不太尋常，目前氣象署還在持續觀察地震變化，預估未來一週內仍可能持續有較大的餘震發生，民眾務必做好防震準備。

台南晚間發生芮氏規4.8的地震。（中央氣象署提供）

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