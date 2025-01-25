為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大埔地震餘震不斷！台南晚間餘震規模5.7 氣象署曝分佈走向

    台南晚間發生芮氏規5.7的地震。（中央氣象署提供）

    台南晚間發生芮氏規5.7的地震。（中央氣象署提供）

    2025/01/25 21:36

    〔記者林志怡／台北報導〕0121大埔地震規模達6.4，至今仍有較大規模的餘震不斷，春節連假首日又發生規模5.7、4.8的餘震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，大埔地震相關餘震有「往南走」的趨勢，但就現有資料仍無法斷定一系列地震事件與周邊任何斷層直接相關。

    中央氣象署說明，今日晚間7時49分台南市政府東北方43.9公里處，發生芮氏規模5.7、深度7.7公里的極淺層地震，台南、嘉義、高雄、雲林、彰化等都有4級震度，南投、台東、花蓮、台中震度達3級。

    此外，中央氣象署指出，晚間7時50分台南市政府東北方42.6公里處，發生芮氏規模4.8、深度6.8公里的極淺層地震，台南、嘉義縣震度4級，嘉義市震度3級，高雄、雲林、屏東、彰化、花蓮等震度2級。

    吳健富表示，這次地震也屬於0121大埔地震餘震，且近期餘震分佈有往南走的趨勢，從大埔南側慢慢往玉井移動，目前研判與當地的破碎帶有關，就現有資料還無法判斷與哪個斷層有關，距離地震發生位置最近的斷層是口宵里斷層，但關聯性還需要學者進一步的研究與判斷。

    不過，吳健富提醒，台灣對於地震觀測僅有100多年的觀測經驗，目前無法說近期的餘震狀況特別或不太尋常，目前氣象署還在持續觀察地震變化，預估未來一週內仍可能持續有較大的餘震發生，民眾務必做好防震準備。

    台南晚間發生芮氏規4.8的地震。（中央氣象署提供）

    台南晚間發生芮氏規4.8的地震。（中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播