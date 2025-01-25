中台灣燈會主題「時空狂想曲」 星際大戰主題曲現場聽得到

中台灣燈會結合平行宇宙時空主題，特別取得星際大戰主題曲「A New Hope」授權，在燈區範圍內播放。（市府提供）

2025/01/25 20:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2025中台灣元宵燈會」2月8日至2月23日在「中央公園」盛大登場，建設局以燈光、音效與表演藝術，結合平行宇宙時空主題，打造成「時空狂想曲」，搭配自然環境與喬木，營造獨特的夜間光環境。

2025中台灣元宵燈會主題為時空狂想曲，建設局長陳大田表示，除此之外，部分燈區設有仿生毛髮製作的聖獸、外星人及守護靈裝置，展現創意與細膩工藝。此次更結合平行宇宙時空主題，特別取得星際大戰主題曲「A New Hope」授權，於燈區範圍內播放，增添氛圍。

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建設局表示，為方便民眾賞燈，今年燈會將延續往年做法，中央公園導覽APP將同步改版，提供燈會期間的實用資訊。民眾只需下載APP，即可輕鬆掌握燈區分布、接駁站位置、提燈發放處及公廁等細節。目前「蛇現幸福」燈會APP已於1月23日進入改版測試階段，預計2月6日正式上線。

觀旅局長陳美秀表示，今年燈會適逢25週年，不僅將展出歷年來最長天數16天，也集結市府5個局處共同佈置9大主題燈區，逾百組燈組將中央公園打造成璀璨燈海，無論白天或夜晚都超吸睛。此外，每日更搭配主題市集，在地青創「小蝸牛市集」合作燈會主題市集「蛇も市」，取其譯音「什麼事」，讓燈會好看、好吃、好逛又好買。

此外，隨著新春的腳步臨近，水利局在豐原「陽明大樓」、「軟埤仔溪周邊」和「葫蘆墩圳」三大區域也精心設計各式燈飾，為市民和遊客帶來視覺盛宴，展現出豐原獨特的節慶魅力。

2025中台灣元宵燈會主題為時空狂想曲，將於2月8日至2月23日登場。（市府提供）

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