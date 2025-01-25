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    春節連假首日「高雄最強老街」湧人潮 1/27年貨大街+燈會盛況可期

    春節連假首日，「高雄最強老街」旗山老街人潮眾多。（記者陳文嬋攝）

    春節連假首日，「高雄最強老街」旗山老街人潮眾多。（記者陳文嬋攝）

    2025/01/25 20:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天是春節連假首日，「高雄最強老街」旗山老街湧入大量觀光人潮，1月27日年貨大街將登場，串聯旗山燈會盛況可期；旗山警分局請民眾改走旗山橋到旗山糖廠，搭免費接駁車逛老街，以避免塞車。

    公路局啟動實施春節連續假期交通疏運計畫，高雄市今北上、南下湧現車潮，由於部分民眾仍上班，或等候小孩補習未返鄉，在疏運分流下未見壅塞，公路局南區養護工程分局預估1月29至30日為返鄉高峰，1月31日為旅遊高峰，2月1至2日為收假高峰。

    「高雄最強老街」旗山老街等觀光景點今午後人潮變多，1月27日小年夜串聯旗山天后宮華中路從中正路至中山路段200公尺，形成L型年貨大街登場，中午12時至晚間20時規劃徒步區，禁止車輛進入，結合中山公園、武德殿旗山燈會，場面勢必熱鬧滾滾。

    旗山警分局因應新旗尾橋改建工程施工，請民眾改道行駛台28線旗山橋前往旗山，即下國道10號旗山端直行旗屏一路至延平二路，左轉經台28線旗山橋往旗山市區，以分散車流量、降低交通衝擊。

    此外，交通局今起至2月2日於旗山糖廠，提供免費接駁巴士往返旗山老街，除了除夕當天停駛外，每日上午10時至下午6時，開放民眾免費搭乘，民眾可將車輛停放至旗山糖廠「東九道之驛-旗糖農創園區」第一停車場搭乘免費接駁巴士前往旗山轉運站，步行至旗山老街只要5分鐘，民眾可多加利用。

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