小年夜前夕國道交通量增 高公局揭6地雷路段

春節連假首日，高速公路除部分路段壅塞，車流大致正常。（記者林正堃攝）

2025/01/25 20:07

〔記者林志怡／台北報導〕春節連假首日午後，國道部分路段出現壅塞情況，但傍晚6時後已陸續紓解，其他路段行車大致正常。高公局預估，明日國道交通量可達平日年平均的1.3倍，國道1號、國道3號、國道5號、國道10號部分路段將有車多雍塞情況，建議南向用路人下午時段再出發。

高公局路況預報員陳恩柔說明，今日下午國道車多路段主要為國1三義至台中系統、國5南向南港系統至石碇，並於18時後陸續紓解，其餘路段行車大致正常。截至17時，國道交通量為78.3百萬車公里，預估今日交通量為106百萬車公里，仍在預期範圍。

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不過，今日午後國道2號東向20.2公里發生1小客自撞翻覆事故、國1南向364.5公里發生2小客車追撞事故占用內側車道、國1南向87.8公里發生4小客車追撞事故占用內側車道，雖事故都已經排除，但都有造成車輛回堵，並影響整體車流運行。

針對明日路況，陳恩柔指出，國道5號南向南港系統－頭城、國道1號南向楊梅－頭份與彰化系統－埔鹽系統、國道3號中和－關西從上午9時至下午2時車多壅塞；國道3號快官－霧峰中午前會有車流集中，國道10號東向鼎金系統－燕巢系統上午9時至中午12時車多。

此外，高公局提醒，明日為春節連續假期第2日，預估國道交通量為105百萬車公里，與平日年平均（92百萬車公里）相近，其中南向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，國道相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、匝道儀控等。

北部區域路況預報。（高公局提供）

中部區域路況預報。（高公局提供）

南部區域路況預報。（高公局提供）

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