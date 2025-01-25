彰市春節市集開市首日 永樂街吸爆滿人潮

位於三角公園的主燈Q蛋蛇主燈。（彰化市公所提供）

2025/01/25 20:57

〔記者湯世名／彰化報導〕迎接農曆春節，彰化市公所推出「半線‧古城慶典之都系列活動」，今天（25日）率先登場的是「廟街鬧市春節市集及亮點彰化城活動」，今年的市集長達9天、近120攤，規模勝過往年，而燈飾主題也多達6個，以各式主題燈飾點綴市區，讓來到彰化的遊客，感受熱鬧迎春的喜氣。

今天傍晚5點半，彰化市長林世賢在慶安宮前主持春節市集開幕式並點亮街區燈飾，永樂街350公尺及民族路長達600公尺街區燈飾、三角公園圓環洋溢青春活力的Q蛋蛇花燈、還有彰化藝術館與市公所廣場前彩繪燈籠，以及慶安宮、元清觀廟宇的節慶燈飾等也同步點亮。

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今年彰化市的春節市集擴大舉辦，延長活動時間，提前從25日開始到2月2日結束，總共為期9天，串連兩個街區，25日從永樂街揭開市集序幕，29日大年初一民族路主會場啟動，兩個街區總共120個攤位。

林世賢表示，這次街區燈飾共有6個燈景主題，分別是三角公園圓環的「主燈-Q蛋蛇花燈」、民族中華路口至民族永樂街口的「煥然一新」、民族永樂街口至民族華山路口的「水到渠成」、民族華山路口至民族曉陽路口的「漫天星斗」、永樂民族路口至永樂民生路口的「萬福迎春」，以及永樂民生路口至永樂中山路口的「團圓時刻」，燈飾展期一直到3月2日止，每天晚上6點至10點亮燈。

林世賢指出，彰化古城有文化，所以有靈魂，也因有文化，城市充滿了溫度！為了發揚古城的靈魂、保持古城的溫度，從25日「亮點彰化城及廟街鬧市春節市集（1月25日至2月2日）」開跑之後，緊接著「四城門小旅行」（1月29日）、「新春盛典-向天公借膽系列活動（初一至十五）」依序熱鬧登場，最後還有2月15日的「彰化古城踩街國際嘉年華」，精彩活動一波波展開。

彰化春節市集開市，永樂街逛市集人潮多，市長林世賢（左1）為攤販行銷。（彰化市公所提供）

彰化春節市集開市，永樂街逛市集人潮多，市長林世賢（左）為攤販行銷。（彰化市公所提供）

民族永樂街口到民族華山路口的「煥然一新」燈。（彰化市公所提供）

民族路上的滿天星斗燈。（彰化市公所提供）

彰化市廟街鬧市春節市集及亮點彰化城活動今晚點燈。（彰化市公所提供）

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