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    彰化月影燈季登場 特別版emoji小提燈搶翻天

    彰化月影燈季系列活動-樂翻寒假，今晚在八卦山大佛風景區九龍池前廣場熱鬧展開。（縣府提供）

    彰化月影燈季系列活動-樂翻寒假，今晚在八卦山大佛風景區九龍池前廣場熱鬧展開。（縣府提供）

    2025/01/25 19:27

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化月影燈季系列活動-樂翻寒假，今天（25日）傍晚在八卦山大佛風景區九龍池前廣場展開，縣長王惠美與大家一同觀賞演出，現場還發放2000個特別版emoji小提燈，大家搶翻天。

    王惠美表示，2月8日元宵節前夕、2月14日情人節，也有特別版的emoji表情符號，以及限量小提燈，歡迎大家來彰化走春。

    王惠美指出，今年彰化有5個景點獲選觀光署台灣觀光100亮點，包括八卦山大佛、扇形車庫、鹿港老街、田尾公路花園、台灣優格餅乾學院，再加上「2025花在彰化」、「員林燈會」、「彰化自然生態教育中心（白色海豚屋）」，共8個地點，舉辦辦理集章活動，以LINE掃描指定QRcode，完成2個即獲得1次抽獎資格，最高累計4次抽獎機會，有iphone15、switch等豐富獎項，完成5個章還可以兌換限量彰化紀念傘。

    王惠美表示，「2025花在彰化」在溪州公園，從大年初一到十五（1月29日至2月12日），今年活動除了有花卉藝術，也結合SDGs理念、科技投影，規劃夢幻打卡熱點「花海希望」互動展區；在小展館「植空間」，有3個檔期不同的花藝作品展。

    另外，邀請來自4大國際團隊，分別來自馬來西亞、非洲、南美洲和菲律賓，讓大家不用出國也能看到國際表演。另外，還有精采的6大假日主題嘉年華，從大年初一（1/29）野餐嘉年華、初二東方嘉年華（1/30）、初三（1/31）親子嘉年華、初四（2/1）搖滾嘉年華、初五（2/2）書市嘉年華、十二（2/9）寵物嘉年華，適合親子一起來走走。

    彰化月影燈季今天在八卦山大佛風景區熱鬧展開，現場擠爆遊客。（縣府提供）

    彰化月影燈季今天在八卦山大佛風景區熱鬧展開，現場擠爆遊客。（縣府提供）

    彰化月影燈季系列活動今晚在八卦山大佛風景區展開，吸引大批人潮。（縣府提供）

    彰化月影燈季系列活動今晚在八卦山大佛風景區展開，吸引大批人潮。（縣府提供）

    彰化月影燈季今天在八卦山大佛風景區熱鬧展開，縣長王惠美（左）送限量小提燈。（縣府提供）

    彰化月影燈季今天在八卦山大佛風景區熱鬧展開，縣長王惠美（左）送限量小提燈。（縣府提供）

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