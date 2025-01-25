地震毀損管路灌溉等設施 農業部放寬補助年限規定

農業部表示，為協助地震災區受損的各項管路灌溉設施、山坡地農地水土保持及附屬設施加速重新施作，放寬相關補助措施的年限規定。（資料照）

2025/01/25 19:25

〔記者林惠琴／台北報導〕因應0121嘉義大埔6.4地震，農業部今（25日）表示，為協助災區受損的各項管路灌溉設施、山坡地農地水土保持及附屬設施加速重新施作，放寬相關補助措施的年限規定。

農業部指出，有關農田水利署補助農民施設的管路灌溉設施，補助種類包含調蓄類之蓄水槽，如鋁合金、塑膠、不鏽鋼材質；田間類之穿孔管、噴頭等；動力類之馬達、引擎、抽水機；以及相關調控類設施等。尚未達使用年限卻因0121嘉義地震災害造成損壞者，因屬天然災害的不可抗力因素，得不受再次申請年限的限制，可再次申請補助；申請資訊可至農田水利署官網（https://www.ia.gov.tw/zh-TW/operations/articles?a=20091）查看，或洽該署聯絡窗口朱副組長0918-434-778。

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另外，農業部也說明，針對農民向農村水保署申請山坡地農地水土保持及附屬設施（蓄水池）補助，未達使用年限卻因0121嘉義地震導致補助設施毀壞或功能受損而需重新施作者，也得再次申請補助；申請方式與補助對象及範圍、受理機關聯絡方式、申辦流程等及相關表單下載詳農村水保署官網（https://www.ardswc.gov.tw/facility/），或電洽該署聯絡窗口章科長0932-458-227。

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