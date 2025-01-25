竹南年貨大街交管 西濱玄寶大橋北上替代道路公布

竹南年貨大街將管制交通、西濱玄寶大橋北上建議行駛替代道路。（竹南警方提供）

2025/01/25 19:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕春節前苗栗縣竹南第二傳統市場預計湧入大批採買人潮，竹南警方表示，今年將採取交通疏導措施，時間為26至28日、每日早上8點至中午12點，請民眾務必注意。

竹南警方指出，竹南鎮第二市場年貨大街交通疏導期間，開放自由街自延平路至光復路路段中線，可停放機車；自由街禁止四輪以上汽車進入。

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另外，1月31日至2月2日（初三至初五）每日封閉台61線冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線共6處平交路口。

因應玄寶大橋北向容易壅塞，竹南警方呼籲民眾改行替代道路：路線一可於台61線北向路段，於105K後龍交流道下，之後接台6線左轉台1線行駛後，再左轉台13甲線德照橋之後，左轉台1己線重新銜接台61線竹南平交匝道。

路線二則可於台61線北向路段，於大山平交匝道右轉接苗8線後再左轉苗9線，之後左轉台1線行駛再左轉台13甲線德照橋左轉台1己線重新銜接台61線竹南平交匝道。

竹南警方表示，屆時為避免台61線玄寶大橋北向壅塞，將持續以網路監控車流適時啟動強制疏導措施：於大山平交匝道→強制右轉接苗8線→左轉苗9線→左轉台1線，沿台1線行駛→左轉台13甲線→左轉台1己線→接台61線竹南平交匝道。

西濱玄寶大橋北上建議行駛替代道路。（竹南警方提供）

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