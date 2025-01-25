「高雄冬日遊樂園」開幕！遊樂設施人潮爆滿大排長龍

穿著人偶裝的「小八貓」被民眾團團圍住拍照合影。（記者李惠洲攝）

2025/01/25 19:48

〔記者李惠洲／高雄報導〕高雄市「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」今下午14點盛大開幕，主角人氣IP「吉伊卡哇」與「小八貓」從愛河灣進入，另外一隻兔哥「烏薩奇」則是擺放在冬日遊樂園遊樂設施場域內，超高人氣的兔哥「烏薩奇」雖然尺寸沒有「吉伊卡哇」與「小八貓」這麼巨大，但還是一樣受到許多民眾喜愛，現場還有縮小版的「小八貓」、「烏薩奇」以及飛鼠「小桃」人偶裝穿梭，隨到之處都吸引大批民眾拍照合影。

今年的「2025 高雄冬日遊樂園」燈會，在遊樂園內設有25座遊樂設施，也同步在下午開放啟用，其中有六座機械設施是首度亮相，包含「旋轉戰鬥機」、「旋轉飛機」、「王牌空戰」、「電音之旅」、「漫遊巴黎」、「礦山火車」等，幾乎每項遊樂設施都是大牌長龍，另外也新增幼兒氣墊區，適合2至4歲孩童遊玩。

請繼續往下閱讀...

樂園設施開放時間為即日起至2月16日（除夕休園），每日下午3點至6點，週五至週日及春節連假期間，將加開晚間6點至9點場次，遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放。

穿著人偶裝的「烏薩奇」一路被民眾追者跑合影留念。（記者李惠洲攝）

穿著人偶裝的飛鼠「小桃」也收到許多民眾喜愛。（記者李惠洲攝）

現場許多民眾帶著「吉伊卡哇」、「小八貓」」、「烏薩奇」娃娃拍照合影。（記者李惠洲攝）

民眾將所有收集的人氣IP「吉伊卡哇」系列娃娃裝在透明背包裡，畫面相當逗趣可愛。（記者李惠洲攝）

民眾拿著「烏薩奇」氣球意外的與背景「吉伊卡哇」、「小八貓」一同入鏡。（記者李惠洲攝）

現場還有街頭藝人表演「吉伊卡哇」倒立。（記者李惠洲攝）

「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」今下午14點盛大開幕，現場吸引許多民眾家長帶著小朋友前來遊玩。（記者李惠洲攝）

「2025 高雄冬日遊樂園」燈會新遊樂設施「電音之旅」。（記者李惠洲攝）

「2025 高雄冬日遊樂園」燈會新遊樂設施「王牌空戰」。（記者李惠洲攝）

「2025 高雄冬日遊樂園」燈會新遊樂設施「旋轉戰鬥機」。（記者李惠洲攝）

「2025 高雄冬日遊樂園」燈會新遊樂設施「漫遊巴黎」。（記者李惠洲攝）

「2025 高雄冬日遊樂園」燈會新遊樂設施「礦山火車」。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法