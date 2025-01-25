台中首座「自然遊戲體驗」主題公園 ！后里森林公園試營運

后里森林公園是台中首座以自然遊戲體驗為主題的遊戲場。（市府提供）

2025/01/25 18:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市「后里森林公園」擁有超過1500棵老樹，市府打造台中市首座以「自然遊戲體驗」為主題的遊戲場，並設置全台最多的吊床空間，於今（25日）開放試營運，民眾過年可前往體驗。

台中后里森林公園結合森林步道與裝置藝術，是在地居民休憩的熱門場所。為提升公園多元使用，市府建設局與民間基金會攜手投入3700萬元推動「搖籃遊戲場新建工程」，將后里森林公園打造為設置全台最多的吊床空間公園，而且於今日試營運。

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建設局長陳大田表示，由於現代孩童與自然接觸機會的減少，市府特別在山線地區打造第一座特色共融遊戲場。后里森林公園的搖籃遊戲場以「自然遊戲體驗」為主題，融合森林特色，通過獨特的設計，激發孩子們的創造力和感官發展，創造出一個與眾不同的遊戲場域。

建設局表示，「后里森林公園搖籃遊戲場」設有「猴森堡壘」、「森林挑戰」、「迷宮花園」等多個主題區域，並加入「林間吊床」等設施，充分展現森林公園的自然魅力與創新設計。

其中，猴森堡壘以森林樹屋意象融入遊具設計，遊戲農園以沙坑為主體，搭配沙桌、遊戲木屋，可以孩童發揮最大想像力的空間。園區內也設置了多處的吊籃（床），讓大人、小孩可以在林蔭下舒適的放鬆，享受親子共遊的美好時光，也使人重溫孩提時代搖籃的幸福感。

建設局表示，此次新建的搖籃遊戲場工程榮獲「2024國家卓越建設獎」最佳規劃設計類的「金質獎」，民眾可趁著春節假期，帶著家人來體驗。

后里森林公園搖籃遊戲場設有猴森堡壘、森林挑戰、迷宮花園等設施。（市府提供）

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