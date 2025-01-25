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    週日入夜氣溫急降！苗栗以北有雨

    週日基隆北海岸及北部山區，恐有局部較大雨勢的機率。（資料照）

    週日基隆北海岸及北部山區，恐有局部較大雨勢的機率。（資料照）

    2025/01/25 21:59

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週日（26日）下午寒流襲台，各地氣溫入夜後急降，降雨區域也將擴大到苗栗以北，外出記得攜帶雨具。

    中央氣象署指出，週日北部及東半部地區，恐有局部短暫雨；中南部山區則有零星短暫雨；其他地區為多雲到晴。下午起會有寒流南下，各地的氣溫將會下降，基隆北海岸及北部山區，會有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率；北部、東半部地區及中南部山區，亦有局部短暫雨；其他地區為多雲。

    溫度方面，北部及東北部地區，為12至19度；中部14至22度；南部15至24度；花東16至22度；外島地區則是10至19度。

    天氣風險公司表示，週日中午過後，北部氣溫會顯著下滑，降雨也將進一步擴張到苗栗以北；中南部地區白天感受還不算大，要到了晚上之後，才能感受到氣溫明顯降低。

    紫外線指數部分，週日基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、連江縣為「低量級」；其他縣市均為「中量級」。

    空氣品質方面，週日受東北季風影響，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週日各地夜晚與清晨的低溫，普遍是10至16度。（擷取自中央氣象署網站）

    週日各地夜晚與清晨的低溫，普遍是10至16度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週日各地普遍是「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週日各地普遍是「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週日受東北季風影響，中南部位於下風處，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    週日受東北季風影響，中南部位於下風處，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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