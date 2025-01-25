總統賴清德台南勘災 災民高喊「總統幫幫我們」

總統賴清德（紅背心者）台南勘災，災民持看板高喊「總統幫幫我們！」（記者劉婉君攝）

2025/01/25 17:57

〔記者劉婉君、王捷／台南報導〕0121地震造成台南玉井、楠西區建築物受損嚴重，總統賴清德今（25）日下午南下勘災，有災民舉看板陳情，高喊「總統幫幫我們！」表示自家內部受損嚴重，卻因主結構梁柱未受損而領不到補助。

市長黃偉哲表示，昨晚及今晨又有比較大的餘震，年後會重新啟動評估，另外，部分結構沒問題，但內部裝修有問題的建築物，也會適時加以協助。

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賴清德今天下午在內政部長劉世芳、台南市長黃偉哲等人陪同下，前往震災區勘災及探視災民。市議員周奕齊與楠西里里長劉富誠、多位災民，持看板陳情。

災民表示，紅黃單補助辦法不一，許多連棟透天老宅隔居被貼紅單，自己家卻是黃單，如果要拆除重建，因為共同柱，必須整排一起重建，但紅單可以收到重建補助，黃單卻沒辦法，希望修改成同一標準。

另外，有的建築外觀看起來沒事，內部實際上卻損壞嚴重，有許多災民家中牆體、樓梯龜裂，卻因梁柱未受損，而未被列為紅、黃單，無法領補助，也希望總統可以幫幫忙，讓大家都可以度過難關。

面對災民的陳情，賴清德也停下腳步了解，並回應黃偉哲已表示除了紅、黃單之外，白單也會協助修繕。

黃偉哲表示，慈濟已表示會協助災民房子重建，市府也會全力在資金上配合，目前為止，0206善款轉換重大災害善款，還有剩餘，內政部宣布此次震災將比照0403花蓮地震楆準，包括房屋修繕及居民的幫忙，這一部分都會全力協助，白單部分，即結構沒受傷但屋子裡有些牆壁甚至樓梯斷裂的修繕，也會投入。由於昨晚及今晨又有2次地震，可能會有更新變動，等待過年後紅、黃單會再做詳評。

總統賴清德台南勘災，災民持看板陳情。（記者劉婉君攝）

總統賴清德（紅背心者）今到台南勘災。（記者劉婉君攝）

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