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    明華國中3學生獲國際科展植物學科最高榮譽一等獎

    明華國中學生（由左至右）郭宥妤、賴瑜瑾、鍾侑均。（校方提供）

    明華國中學生（由左至右）郭宥妤、賴瑜瑾、鍾侑均。（校方提供）

    2025/01/25 17:19

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕明華國中學生郭宥妤、賴瑜瑾與鍾侑均以「探討濕地耐鹽菌對植物耐鹽及根部的交互作用」研究作品，角逐2025年台灣國際科學展覽會，榮獲植物學科最高榮譽一等獎，將代表台灣參加美國國際科學技術展覽會。

    2025年臺灣國際科學展覽會今舉辦頒獎典禮，科展匯聚29個國家或地區658名師生，總計233件作品進入決賽，明華國中郭宥妤等3名學生從國內外參賽團隊脫穎而出，榮獲植物學科最高榮譽一等獎。

    3名學生聚焦耐鹽菌與植物交互作用，發現該菌與植物共存時，降低土壤鹽分12·4%，並提升植物耐鹽性能，增加根部脯胺酸含量提高滲透壓，並促進葉片抗氧化物質，如類胡蘿蔔素與類黃酮生成，為鹽化農地提供創新解決方案。

    指導老師蘇育弘表示，作品深入探討耐鹽菌與植物間化學物質交互作用，研究成果對鹽化土地修復，以及農業提供實際應用價值，3人研究耐心與毅力令人印象深刻，從實驗設計到數據分析，展現成熟科學態度，經過反覆試驗所得，從不斷修正錯誤，從中找到成功數據，長時間累積與不懈努力。

    學生郭宥妤指出，當初從濕地篩選耐鹽菌過程中遇到無數挑戰，最困難是如何證明菌與植物間交互作用，這需要反覆測試與分析，但每一次突破都讓大家對研究更有信心。

    學生賴瑜瑾說，在高鹽環境中培養菌種經歷多次失敗，最終成功篩選出OC2菌是全隊合作成果；鍾侑均說，實驗過程中學會有條不紊地完成每個細節，也更加體會團隊合作與堅持重要性。

    明華國中學生（由右至左）郭宥妤、賴瑜瑾、鍾侑均。（校方提供）

    明華國中學生（由右至左）郭宥妤、賴瑜瑾、鍾侑均。（校方提供）

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