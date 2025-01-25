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    春節最夯伴手禮！虎尾農會「虎霸王花生」這口味最受歡迎

    虎尾農會「虎霸王系列」調味花生成春節伴手禮熱銷產品，其中麻辣口味花生更是受歡迎爬行榜第一名。（記者李文德攝）

    虎尾農會「虎霸王系列」調味花生成春節伴手禮熱銷產品，其中麻辣口味花生更是受歡迎爬行榜第一名。（記者李文德攝）

    2025/01/25 16:36

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮農會近年積極契作履歷花生，是全國第一家具有產銷履歷驗證的農會，其中推出的虎霸王系列調味花生，每顆都是「電腦揀的」，再以人工篩選而成，深受消費者喜愛。今年春節伴手禮檔期，較去年業績相比成長40%，訂貨迄今仍不停，可見熱銷。

    雲林縣虎尾鎮花生種植面積占全縣四分之一，農會近年積極推動產銷履歷花生契作，光是去年契作面積就達220公頃，加工廠也通過ISO22000及HACCP國際食品衞生安全管理驗證，成為全國第一家具有產銷履歷驗證的農會，到目前為止光農會自產自銷產品就逼近20種。

    今年春節禮盒，以虎霸王花生系列產品最受消費者喜愛，該系列有香蔥、麻辣、香蔥蒜片、奶油香蔥薯叔、椒燕等8種口味，農會總幹事蔡武吉指出，麻辣為受歡迎排行榜第一，香蔥位居第二名。

    蔡武吉表示，虎霸王系列花生都是嚴選國產履歷花生，都沒有檢出農藥殘留、黃麴毒素等，除了經過3道電腦程序挑選，最後還要經過人工觀看外觀是否有瑕疵才能製作調味，道道程序花費不少工夫。

    蔡武吉表示，該系列產品新春伴手禮間，業績成長超過40％，客戶每天都在追貨，甚至在放春節假期前，農會員工還加班趕工挑花生、加工及包裝，為了就是將優質花生產品送到民眾手中。

    虎尾農會「虎霸王系列」調味花生成春節伴手禮熱銷產品，其中麻辣口味花生更是受歡迎爬行榜第一名。（記者李文德攝）

    虎尾農會「虎霸王系列」調味花生成春節伴手禮熱銷產品，其中麻辣口味花生更是受歡迎爬行榜第一名。（記者李文德攝）

    虎尾農會履歷花生除經過3道電腦挑選程序外，最後還得經人工篩選外觀才能進行加工。（記者李文德攝）

    虎尾農會履歷花生除經過3道電腦挑選程序外，最後還得經人工篩選外觀才能進行加工。（記者李文德攝）

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