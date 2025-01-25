嘉大農藝志工隊寒假不停步 青埔國小辦冬令營

嘉大農藝志工隊過年前到嘉縣民雄鄉青埔國小舉辦「日food一日〜韓食有你在身邊」冬令營活動。（嘉大農藝志工隊提供）

2025/01/25 16:09

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕寒假期間，嘉義大學農藝志工隊持續關懷偏遠地區學童，在過年前到嘉義縣民雄鄉青埔國小舉辦「日food一日〜韓食有你在身邊」冬令營活動，藉由利用食材製作日本、韓國等多道美味可口料理等多樣化活動，讓學童有個充實寒假。

青埔國小校長陳信峯說，感謝嘉大農藝志工隊利用寒假投入社會服務，讓偏鄉學童有更多學習機會，該校目前學生數50位，有31位參加活動，相當踴躍。

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活動總召洪靖恩表示，「日food一日〜韓食有你在身邊」冬令營活動經費由教育部、農業部農糧署等單至經費補助，藉由認識食材，讓學童了解日本與韓國美食文化，加深學童對兩國美食與文化了解。

活動特色為「營養午餐製作」，指導學童體驗下廚，製作韓式煎餅、日式糰子點心等多道料理，並進行食尚伸展台與鯉魚旗製作，也融合小遊戲如玩彈珠、樸克牌、九宮格，增進團隊默契，另製作韓式畫片與日本劍玉，並在競賽中，學習更多科學、生活與環保知識。

指導老師侯金日表示，嘉大農藝志工隊自2002年元月服務嘉縣中埔鄉社口國小以來，迄今已有23年歷史，每年利過寒暑假期間服務嘉義縣、雲林縣、台南市與南投縣山區、平原與海邊小學逾52所，希望為偏鄉學童創造更多學習機會。

嘉大農藝志工隊員指導青埔國小學童製作韓式畫片，學習環保知識。 （嘉大農藝志工隊提供）

寒假期間，嘉大農藝志工隊到嘉縣民雄鄉青埔國小辦冬令營。（嘉大農藝志工隊）

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