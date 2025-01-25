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    他好奇過年最喜歡收到哪種禮盒？ 網笑：錢的禮盒最好

    一名網友近期分享，在超商買晚餐看到春節禮盒趕緊買幾盒，準備送給親朋好友們，好奇詢問「大家都喜歡哪種禮盒？」PO文曝光後引發許多網友討論與留言。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    一名網友近期分享，在超商買晚餐看到春節禮盒趕緊買幾盒，準備送給親朋好友們，好奇詢問「大家都喜歡哪種禮盒？」PO文曝光後引發許多網友討論與留言。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    2025/01/25 16:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友近期分享，在超商買晚餐看到春節禮盒趕緊買幾盒，準備送給親朋好友們，好奇詢問「大家都喜歡哪種禮盒？」PO文曝光後引發許多網友討論與留言。

    這名網友14日於「批踢踢實業坊（PTT）」發文，內容提及原PO於13日在超商買晚餐，看到春節禮盒趕緊買幾盒備來贈送親朋好友們，他自己送人都買紅帽子這類的禮盒，因包裝漂亮有派頭，且裡面的種類也多，但若是收到傳統的蛋捲禮盒則更開心，「因那就是記憶中過年的味道，紅紅的禮盒就是很喜氣的感覺」，接著好奇詢問「大家喜歡收到哪種禮盒？是傳統不敗的蛋捲，還是紅帽子這類的西式餅乾？」

    許多鄉民看到發文紛紛留言，有人認為「喜歡收到堅果類的禮盒，健康又好吃」、「水果感覺最安全」、「我也愛蛋捲～過年邊追劇邊嗑蛋捲，很讚」、「實用的，進口調味料、橄欖油、高級乾貨等等」，也有網友笑說「打開裡面全都是錢的禮盒最好」。

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