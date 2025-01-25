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    找回眷村冬天的味道！ 臘肉、香腸曬製飄出年味

    虎尾眷村再造協會曬製臘肉及香腸，盼找回過往眷村回憶。（記者李文德攝）

    虎尾眷村再造協會曬製臘肉及香腸，盼找回過往眷村回憶。（記者李文德攝）

    2025/01/25 15:39

    〔記者李文德／雲林報導〕農曆12月又被稱為臘月，早前眷村內每逢農曆春節前便會灌香腸、醃肉曬製，不過此景已漸漸稀少。為重現此眷味，虎尾眷村再造協會在過年前重現臘肉、眷村香腸曬製手法，盼民眾也能回憶起早前眷村時光。

    協會總幹事魯紜湘表示，年節前曬臘肉、香腸在眷村而言是最具有年味的象徵，當看到鄰居開始製作臘肉時便能知道「過年就要到了」不過隨著時代推移，眷村味道已漸漸沒落，為讓民眾重拾記憶，5年前便開始復刻曬製。

    魯紜湘表示，臘肉採用國產黑豬肉醃製、香腸則分為紅麴、麻辣、原味也都是採用國產豬肉灌製而成，如臘肉製作過程也不馬虎，先用花椒鹽及醃製，曬將近4至5天再煙燻，最後再拿出曬製，經過陽光、北風洗禮後，便能嘗到最具年味的眷村特色。

    魯紜湘指出，臘肉可以切片炒蒜苗、高麗菜都非常好吃，甚至也可將臘肉、香腸在煮米飯時一起放入電鍋中，待蒸好時就是一鍋香噴噴的臘味飯。

    協會表示，盼透過曬製臘肉讓大家了解虎尾建國眷村特色，至於大年初一（29日）至初五（2月2日），來眷村走春也能嘗到「眷味廚房」蔥油餅、豬肉餡餅等眷村小點心，歡迎大家不妨到此一遊，走入時光隧道，感受眷味。

    虎尾眷村再造協會曬製臘肉及香腸，盼找回過往眷村回憶。（記者李文德攝）

    虎尾眷村再造協會曬製臘肉及香腸，盼找回過往眷村回憶。（記者李文德攝）

    虎尾眷村再造協會曬製臘肉及香腸，盼找回過往眷村回憶。（記者李文德攝）

    虎尾眷村再造協會曬製臘肉及香腸，盼找回過往眷村回憶。（記者李文德攝）

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