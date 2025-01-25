走春賞櫻！南投水里搶先怒放9成 奧萬大、草坪頭、九族接力綻放

南投春節適逢櫻花季，現以水里鄉「阿本農場」山櫻花開花9成最佳，花況可持續到2月5日。（民眾陳允洋提供）

2025/01/25 15:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣春節適逢櫻花季，許多民眾會走春賞櫻，現以水里鄉「阿本農場」花況最佳，山櫻花已怒放9成，賞櫻勝地九族文化村，目前粉紅色枝垂櫻初綻，並有零星山櫻花開，至於仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區，以及信義鄉草坪頭櫻花園區，預計春節山櫻花綻放3至5成，適合民眾上山踏青賞花。

水里鄉阿本農場表示，園內種植大大小小山櫻花約80多棵，目前已開花8、9成，尤其園內還廣植油菜花，盛開桃紅櫻花在翠綠菜園與藍天襯托下，讓櫻花美景更有層次，花期預計到2月5日，由於山區聯外道路狹小，入園一律搭乘接駁車，籲請遊客配合。

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九族文化村則說，園區枝垂櫻、山櫻花近日陸續綻放，春節花況將漸入佳境，園內主力品種八重櫻，則預估2月9日至22日盛開，其餘開出白花的雪櫻，以及粉色花朵的吉野櫻、富士櫻，則會從2月底開到3月初。

奧萬大國家森林遊樂區指出，春節正值山櫻花開，目前花況約1、2成，預估下週民眾走春花況可達3成，後續還有八重櫻、霧社櫻接續盛開，賞櫻可到3月初，惟園區1月28日除夕休園一天進行維護，提醒民眾留意以免白跑。

信義鄉草坪頭櫻花園區，目前山櫻花綻放2成，預估春節花況達5成，信義鄉公所表示，今年賞櫻酌收50元清潔費，園區停車也有總量管制，若車位客滿，就會引導至園外停車場，再搭免費接駁至園區賞櫻。

南投春節適逢櫻花季，信義鄉草坪頭櫻花園區目前山櫻花綻放2成，預計春節花況可達5成。（記者劉濱銓攝）

南投賞櫻勝地九族文化村的枝垂櫻已陸續綻放，主力品種八重櫻預計2月9日至22日盛開。（九族文化村提供）

南投奧萬大園區山櫻花初綻1至2成，預計春節花況達3成。（林保署南投分署提供）

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