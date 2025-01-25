不是大溪老街！桃園最夯景點洗牌 中壢老街溪竄起破千萬人次

中壢老街溪的沿岸風光。（資料照，記者李容萍攝）

2025/01/25 15:44

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局統計，去年旅遊景點排名，中壢老街溪沿岸步道以1054萬餘人次奪冠，大溪老街以628萬人次居第2，第3名到第5名分別為虎頭山風景特定區、龍潭大池、慈湖，石門水庫首次跌出前5名，淪為第6僅239萬人次，較前年317萬人次減少1/4。

大溪老街前年以698萬人次居冠，去年被老街溪步道擠下，以628萬人次居第2名，第3名是虎頭山風景特定區362萬人次，第4名為龍潭大池346萬人次，第5名為慈湖311萬人次；石門水庫前年有317萬人次，去年只有239萬人次，跌出前5名。

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觀光旅遊局長周柏吟分析，老街溪位於中壢市區，步道可騎自行車與慢跑，還有極具特色的紅磚糯米橋，適合打卡的裝置藝術，除清晨黃昏運動民眾多，也非常適合一日遊，所以迅速爆紅，一年下來就突破千萬人次。

老街溪治理長度達到約10公里，市府投入27億餘元經費整治，民眾可由平鎮伯公潭騎乘自行車或散步慢跑，悠遊老街溪水岸步道，經中壢到達青埔領航南橋，沿途感受其田園風光與都會岸風光，而沿岸咖啡廳林立，也打造老街溪成為類似巴黎左岸咖啡街，也是南桃園假日休閒的新地標。

周柏吟表示，桃園近年觀光人潮持續成長，去年人數不僅比疫情前高，第1季因疫後報復性出遊也有不錯成績，但4月花蓮大地震之後，民眾本於趨吉避凶心理，山區活動變少，加上去年10月過後多個颱風登陸，各景點都受到大小程度不一影響。

周柏吟表示，去年花蓮大地震，改變民眾旅遊型態，人潮從山區移到都市，也使得大溪老城區、石門水庫、角板山等第遊客減少，中壢老街溪沿岸步道異軍突起情況，針對山區旅遊安全，市府也有相關安全把關機制。

大溪老街。（記者謝武雄攝）

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