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    新住民手作春聯斗方 體驗台灣過年

    移民署嘉縣服務站舉辦新住民家庭教育課程，讓新住民手作春聯斗方，體驗台灣過年。（移民署嘉縣服務站提供）（記者丁偉杰攝）

    移民署嘉縣服務站舉辦新住民家庭教育課程，讓新住民手作春聯斗方，體驗台灣過年。（移民署嘉縣服務站提供）（記者丁偉杰攝）

    2025/01/25 15:57

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕農曆春節將至，移民署嘉義縣服務站近日舉辦新住民家庭教育課程，邀請越南籍新住民潘羽姍擔任講師，透過個人成長經驗分享跨國婚姻家庭經營秘訣，課程也安排年畫拓印手作，讓新住民親子家庭DIY拓印春聯斗方，體驗台灣過年傳統文化。

    嘉縣服務站主任黃世華表示，除舊佈新貼春聯為我國傳統習俗，除增加春節的喜慶氛圍，也有為新年祈福的寓意，希望藉由家庭教育課程邀請新住民家庭共同拓印年畫，可以透過課程互動讓夫妻與親子學習溝通與分享，感受溫馨熱鬧的農曆春節。

    潘羽姍說結婚來台逾20年，目前身兼移民署新住民多元文化講師、嘉市家庭教育中心家庭教育專業人員及高等法院特約通譯人員。

    她在現場分享自己來台努力奮鬥的生命故事，鼓勵新住民透過學習來克服語言不通、文化差異等隔閡，進而改變自己的人生。

    迎接農曆新年，現場也安排年畫拓印手作，親子家庭運用拓印模板及簡單的工具，將黑色及金色的墨水慢慢拓印在春聯斗方上，就能完成一幅美麗年畫，創作過程不僅可紓解壓力及情緒，增加親子互動，還可以將完成的作品帶回家張貼懸掛，成為最有年味的裝飾。

    年畫拓印手作課程由夫妻共同完成，新住民從中體驗台灣過年傳統文化。（移民署嘉縣服務站提供）

    年畫拓印手作課程由夫妻共同完成，新住民從中體驗台灣過年傳統文化。（移民署嘉縣服務站提供）

    農曆春節將至，移民署嘉縣服務站舉辦新住民家庭教育課程。（移民署嘉縣服務站提供）

    農曆春節將至，移民署嘉縣服務站舉辦新住民家庭教育課程。（移民署嘉縣服務站提供）

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