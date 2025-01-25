為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    連假首日桃機逾15萬人次 內政部授「6安檢小撇步」：1物品要小心

    桃園機場今日出入境及轉機旅客數，預計為15萬7千人次。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場今日出入境及轉機旅客數，預計為15萬7千人次。（記者朱沛雄攝）

    2025/01/25 18:08

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（25）日是春節9天連假的第1天，桃園機場擠滿了旅客，預計今天的出入境及轉機旅客數，為15萬7000人次。對此，內政部就公開了「6個過安檢的小撇步」，提醒民眾配合，才能減少通關時間，開開心心出門玩。

    內政部於臉書粉專公開了「6個過安檢的小撇步」，只要提早做好準備，就能減少安檢通關的時間。

    首先，是民眾在家出發前往機場時，「切勿攜帶『防風打火機』、『刀剪類物品』、『防狼噴罐』等，具危安、危險的物品」和「行動電源勿託運，以隨身行李手提方式攜帶」。

    再來是出關過安檢時，需配合「進入管制區前，務必將剩下的水或飲料倒掉或拋棄」、「將手機及小型電子產品放入隨身行李」、「取出電腦及平板等大型電子產品，單獨放入置物盒」、「脫下外套、皮帶、帽子，並將口袋清空，放入置物盒」等，相關的規定。

    內政部提到，春節期間的尖峰時段，航警局將全開機場的安檢線，全力提升國人安全、便利的入出境服務，也請各位旅客配合相關措施，共同縮短安檢時間。

    最後，內政部提醒，安檢時只能攜帶一般的打火機，且要「隨身攜帶」。而隨身攜帶，指的是放在自身的衣物口袋中，與放置在手提行李不同，因為打火機具有燃燒風險，當危害發生時，隨身攜帶會比放置於手提行李中，更快被發現。

    內政部提醒，安檢時打火機要隨身攜帶，且切勿攜帶「防風打火機」。（擷取自內政部臉書）

    內政部提醒，安檢時打火機要隨身攜帶，且切勿攜帶「防風打火機」。（擷取自內政部臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播