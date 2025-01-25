連假首日桃機逾15萬人次 內政部授「6安檢小撇步」：1物品要小心

桃園機場今日出入境及轉機旅客數，預計為15萬7千人次。（記者朱沛雄攝）

2025/01/25 18:08

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（25）日是春節9天連假的第1天，桃園機場擠滿了旅客，預計今天的出入境及轉機旅客數，為15萬7000人次。對此，內政部就公開了「6個過安檢的小撇步」，提醒民眾配合，才能減少通關時間，開開心心出門玩。

內政部於臉書粉專公開了「6個過安檢的小撇步」，只要提早做好準備，就能減少安檢通關的時間。

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首先，是民眾在家出發前往機場時，「切勿攜帶『防風打火機』、『刀剪類物品』、『防狼噴罐』等，具危安、危險的物品」和「行動電源勿託運，以隨身行李手提方式攜帶」。

再來是出關過安檢時，需配合「進入管制區前，務必將剩下的水或飲料倒掉或拋棄」、「將手機及小型電子產品放入隨身行李」、「取出電腦及平板等大型電子產品，單獨放入置物盒」、「脫下外套、皮帶、帽子，並將口袋清空，放入置物盒」等，相關的規定。

內政部提到，春節期間的尖峰時段，航警局將全開機場的安檢線，全力提升國人安全、便利的入出境服務，也請各位旅客配合相關措施，共同縮短安檢時間。

最後，內政部提醒，安檢時只能攜帶一般的打火機，且要「隨身攜帶」。而隨身攜帶，指的是放在自身的衣物口袋中，與放置在手提行李不同，因為打火機具有燃燒風險，當危害發生時，隨身攜帶會比放置於手提行李中，更快被發現。

內政部提醒，安檢時打火機要隨身攜帶，且切勿攜帶「防風打火機」。（擷取自內政部臉書）

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