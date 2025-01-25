春節運輸第一天 張善政巡視軌道運輸、致贈福袋

春節連假第一天，桃園市長張善政前往桃園高鐵站了解運輸情況，並發送福袋。（記者謝武雄攝）

2025/01/25 15:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕今天是春節連假第一天，桃園市長張善政前往高鐵桃園站、台鐵中壢站，了解春節旅客疏運狀況，還致贈返鄉旅客蛇年福袋，祝福大家新春愉快，今年福袋採「金元寶」造型設計，不僅附展示架，正面「運」字與背面的1元硬幣會同步轉動，象徵轉來好運與財源滾滾，也讓民眾拿到手上愛不釋手。

交通局長張新福表示，春節期間高鐵、台鐵行經桃園分別加開451、64班次，桃園捷運維持現行時刻表，視疏運狀況調整班次，市民可多加利用鐵路運輸方式；另外計程車於24日至2月2日期間採春節計費，照表計費外每趟加收50元，桃園機場出發則每趟加收100元；另連續9天春節假期暫停路邊停車收費，但並未開放紅、黃線違規停車。

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市府表示，春節期間當市民朋友們正享受一家人除夕圍爐或與親戚朋友歡樂出遊的同時，交通從業人員正堅守崗位提供運輸服務，希望民眾給予鼓勵與支持，在人潮眾多場站務必遵守現場人員指示並體諒辛苦的工作人員。

張善政也提到，春節旅客量比平常增加許多，但高鐵、台鐵事先都有完整規劃，班次也能準點，讓旅客都能順利返鄉過年，而交通從業人員正堅守崗位提供運輸服務，希望民眾給予鼓勵與支持，在人潮眾多場站務必遵守現場人員指示並體諒辛苦的工作人員。

為方便市民朋友春節假期出遊、訪友，方便了解各類交通資訊，市府於「桃園市政府交通局」官方網站統整相關交通資訊，包含航空、道路、軌道、公共運輸等，市民也可下載「桃園輕鬆GO」APP，內容包含外出常會使用到各運具的資訊，也提供行程與路徑規劃。

春節連假第一天，桃園市長張善政前往桃園高鐵站了解運輸情況，並發送福袋。（記者謝武雄攝）

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