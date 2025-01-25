基隆南榮路人行空間不足 整體改善工程預計5月完工

基隆南榮路人行道狹窄，整體改善空間將在5月完工。（童子瑋提供）

2025/01/25 15:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市南榮路為省道台5線進入基隆市區的主要路段，但人行道狹窄或沒有人行道，長期以來為市民詬病。市府進行整體改善工程，在路側擴大人行空間，預計5月完工。議長童子瑋表示，工程完工後，除居住環境改善外，將會有一條以人為本的新道路。

居民抱怨，南榮路很多路段都沒有人行道，行人必須走在馬路與車爭道，險象環生，甚至被撞。

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議長童子瑋說，早期南榮路是往返台北基隆的重要道路，道路設計是以車為主，他與當地育仁里長藍正信爭取改善南榮路人行空間。

童子瑋向中央及市府爭取經費改善，透過優化騎樓人行空間、電線桿地下化與行人專用時相，改善基隆的步行環境，施工期間更不能忽略行人用路的便利與安全。

市府工務處指出，南榮路周邊人行環境改善工程分3階段，從自愛三路口起到八堵隧道止，全長1870公尺，整體工程包含電桿地下化、改善排水與照明設施、路口停等空間加大、增設庇護島、道路銑鋪等。

市府表示，第1階段去年8月拆除南榮國小前天橋，已打開南榮路天際線，第2階段往八堵的方向施作，最後階段是往市中心，1月中旬完成中央分隔道並種植喬木，目前進行西側人行道拓寬及設置停車格，後續再整理東側道路環境，預計5月完工。

工務處長陳耀川表示，透過道路環境改善，設置中央分隔島、縮小路口、行穿線退縮、增設庇護島、增設公車停靠彎、增加植栽、電桿下地及人行道拓寬等方式，將南榮路打造成以人為本的道路。

南榮路人行道狹窄，目前正在整體改善空間。（童子瑋提供）

基隆市南榮路整體改善工程將於5月完工。（基隆市政府提供）

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