重現百年迎春禮！嘉市大天宮春牛遶境

嘉市大天宮五穀王廟舉行神農聖帝出巡賜福平安遶境大典。（記者丁偉杰攝）

2025/01/25 14:53

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市大天宮五穀王廟早期有「迎春禮」習俗，但在日治時期中斷，廟方經考證後恢復中斷百年迎春禮，今天上午舉行「迎春賜福平安祭典暨神農聖帝出巡賜福平安遶境大典」，由市長黃敏惠為春牛及芒神進行開光點睛儀式，隨後神農大帝出巡舊諸羅四城門，沿途鑼鼓喧天，也為即將到來的農曆年節期間增添過年氣氛。

大天宮今天上午在廟埕舉辦「乙巳年迎春平安祭典」活動，由黃敏惠擔任主祭官，大天宮董事長鄭明山及各宮廟代表等，祈求國泰民安，風調雨順。

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隨後在嗣漢天師府大法師吳文進道長祝禱下，由黃敏惠為芒神及春牛開光點眼，並恭送神農大帝出巡舊諸羅四城門，典禮莊嚴隆重。

黃敏惠說，在舊時的「諸羅縣志」就有記載鞭春牛活動，大天宮所在區域附近舊時又稱為「春牛埔」或「春圃」，直至日治時期，此祭典因政局更迭，此項古禮因此失傳，也中斷逾百年；今年恢復舉辦，又逢諸羅建城321年，更顯意義非凡。

春牛與芒神製作邀請台南市無形文化資產保存者糊紙工藝師吳文進道長製作，遵循古禮置案稟天、開工、鼓吹迎請等儀式，相當慎重。

鄭明山說，今年廟方迎春平安祭典，以迎春禮為儀式主軸，隨後進行神農聖帝御駕出巡四城門賜福，春牛神安座後歡迎各界信眾到大天宮摸春牛過好年、2月12日元宵節當天舉行祭芒神、鞕春牛勸勤儀式，希望帶動嘉市宗教觀光的人潮，讓嘉市的人文歷史與文化能夠獲得傳承與保存。

嘉義市長黃敏惠為春牛及芒神進行開光點睛儀式。（記者丁偉杰攝）

嘉市大天宮五穀王廟早期有「迎春禮」習俗，但在日治時期中斷，廟方今天恢復中斷百年迎春禮。（記者丁偉杰攝）

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