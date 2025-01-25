她點名「4樣」過年最難吃糖果 一票網反駁：「這款」超好吃

網友發文說，過年期間她最討厭「金幣巧克力、生仁糖、鮪魚糖、情人糖」這4種糖果，示意圖。（資料照）

2025/01/25 17:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每到春節期間，家中長輩往往會購買各式傳統零食，與家人共享。網友發文說，過年期間她最討厭「金幣巧克力、生仁糖、鮪魚糖、情人糖」這4種糖果。文章曝光後，許多網友反駁表示「鮪魚糖很好吃」！

昨日網友在Dcard以「過年最難吃的糖果」為題發文指出，每到過年期間，家中除了瓜子、花生、魷魚絲，桌上一定會出現「金幣巧克力、生仁糖、鮪魚糖、情人糖」這4種糖果，她指出雖然不好吃，但都會有親戚去吃，而每次快見底又會馬上補齊。她不禁開玩笑稱「都2025了，我不相信今年還會出現」。

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文章曝光後，引起網友熱議，「三色糖才是最難吃的大魔王，軟軟粉粉，一言難盡的口感」、「生仁糖超好吃！我都一邊看甄嬛馬拉松一邊狂嗑」、「我超愛金幣巧克力的味道，吃到不是包假巧克力的金幣巧克力我還會生氣」、「我喜歡吃冬瓜糖，台南人無誤了」、「情人糖很好吃欸」、「小時候最喜歡情人糖，很久沒吃到了好懷念」。

另外，許多網友反駁認為「鮪魚糖」很好吃，「我小時候很愛鮪魚糖耶」、「我覺得鮪魚糖很好吃，而且它其實很貴」、「鮪魚糖超好吃好嗎不許你胡說」、「鮪魚糖很好吃欸」、「不准侮辱我的鮪魚糖，它到現在還是我的愛」、「鮪魚糖最讚」、「鮪魚糖我都過年去買個半斤，然後空一天下來，邊看影片邊吃」。

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