桃園機場15.7萬人次再創疫後新高 機場公司籲當心免費旅遊、高薪工作

春節連假第一天桃園機場25日入出境及轉機旅客數預計15萬7千人次，創疫情後最高紀錄，其中出境旅客就佔7萬6千人，尤其是第一航廈今日出境人數超過4萬人次，更創下歷史新高，因應春節出國旅遊人潮湧現，桃園機場第一航廈清晨5點起安檢線全開，役政司派30名替代役支援出境安檢工作，上午出境尖峰整體秩序順暢。（記者朱沛雄攝）

2025/01/25 14:34

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕春節連假第一天，桃園機場今（25）日入出境及轉機旅客數預計15萬7千人次，創疫情後最高紀錄，總起降航班達736架次，其中出境旅客就佔7萬6千人，尤其是第一航廈今日出境人數超過4萬人次，更創下歷史新高，因應春節出國旅遊人潮湧現，桃園機場第一航廈清晨5點起安檢線全開，上午出境尖峰整體秩序順暢。

面對疫後新高出境人數，桃園機場協調航空公司、航警安檢、移民署通關、機場保全等各單位早期預警、提前加派人力投入及旅客配合，其中警政署支援40名警力、役政司派30名替代役支援出境安檢工作，役政司替代役訓練及管理中心亦支援36名替代役，以協助出境安檢及自動查驗通關系統（e-Gate）引導工作，清晨5點起一航廈安全檢線全開，上午出境尖峰整體秩序順暢。

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此外，春節9天長假出國人潮多，由於近來詐騙手法層出不窮，甚至出現旅行團招募等新型招式，機場公司落實政府政策共同推動宣導工作，在報到櫃台、安檢動線等區域設立反詐宣導立牌及電子螢幕，也在旅客服務台、桃園機場臉書及官網加強宣導。

機場公司也感謝航警局、移民署、航空公司、商店業者等單位採取具體作為，例如航空公司辦理旅客前往高風險國家報到手續時發警示小卡，提醒國人注意，及協助通報相關單位提早遏止詐騙行為、機場商店服務旅客時善盡提醒勿受騙上當，淪為打工詐騙受害者等，積極防堵不法集團詐騙國人赴泰國、緬甸、寮國、柬埔寨等東南亞高風險地區的免費旅遊或高薪工作等行為。

機場公司表示，打擊詐欺犯罪係政府施政的重中之重，機場是國人出境的最後一道防線，機場公司將持續配合航警局預防犯罪，共同推動宣導工作，增進國人對跨國詐騙手法的警覺，避免遭受犯罪集團誘騙赴海外從事違法工作，導致危及人身自由及安全，保護國人開心出遊平安返。

春節連假第一天桃園機場25日入出境及轉機旅客數預計15萬7千人次，創疫情後最高紀錄，其中出境旅客就佔7萬6千人，尤其是第一航廈今日出境人數超過4萬人次，更創下歷史新高，因應春節出國旅遊人潮湧現，桃園機場第一航廈清晨5點起安檢線全開，上午出境尖峰整體秩序順暢。（記者朱沛雄攝）

春節連假第一天桃園機場今（25）日入出境及轉機旅客數預計15萬7千人次，桃園機場71座新世代e-Gate全數投入通關服務，鼓勵民眾多加利用。（記者朱沛雄攝）

春節連假第一天桃園機場25日入出境及轉機旅客數預計15萬7千人次創疫情後最高紀錄，其中第一航廈今日出境人數超過4萬人次，更創下歷史新高。（記者朱沛雄攝）

機場公司配合航警局預防犯罪，提供航廈區域設立反詐宣導立牌，提醒國人注意。（機場公司提供）

春節連假第一天桃園機場25日入出境及轉機旅客數預計15萬7千人次，創疫情後最高紀錄，上午出境尖峰整體秩序順暢。（記者朱沛雄攝）

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