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    台灣分布最高的鼠類 台灣高山田鼠「吃播」全都錄

    台灣分布最高的鼠類，台灣高山田鼠「吃播」全都錄。（觀霧國家森林遊樂區提供）

    台灣分布最高的鼠類，台灣高山田鼠「吃播」全都錄。（觀霧國家森林遊樂區提供）

    2025/01/25 14:40

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣分布最高的鼠類台灣高山田鼠，主要棲息於海拔2000至3000公尺的高山地區，而雪山觀霧地區也是台灣高山田鼠分布區域，林業及自然保育署新竹分署所管轄的觀霧國家森林遊樂區也分享台灣高山田鼠「吃播」紀錄，模樣萌翻。

    觀霧國家森林遊樂區指出，遊客漫步冬季森林時若忽然發現有一坨毛茸茸的黑色小麻糬，仔細一看可發現台灣高山田鼠背部毛色黑中帶黃，在森林底層褐黃色彩堆疊中極具欺騙性，稍不留心很有可能錯過。

    觀霧國家森林遊樂區分享影片中，可以見到台灣高山田鼠吃掉地上的紅榨楓葉片後，又用兩隻小手抓起懸鉤子屬的葉片不停地啃啃啃，模樣非常可愛。

    依雪霸國家管理處資料，台灣高山田鼠為台灣特有種，喜掘孔道生活，會取食高山箭竹，一天有兩次活動高峰，分別在清晨的4至10點及下午4至9時，屬於日周性律動、晨昏出沒類型，但冬季白天活動時間較晚，約在6點後。形態特徵為吻部較圓短，體毛長而柔軟，混有明顯光澤的長毛，背部毛質柔軟，毛尖端為赭黃色，基部呈深石板色。所以整個背部呈現一種均衡的紅褐色，而側腹則較淡，腹部為深灰石板色，在腰部附近夾雜著淺黃色區域。

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