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    基金公路易塞車 改走外木山湖海路

    基隆市警方已加強基金一、二、三路交通疏導。（交通隊提供）

    基隆市警方已加強基金一、二、三路交通疏導。（交通隊提供）

    2025/01/25 14:03

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕農歷春節9天，往北海岸的觀光景點車流增加，基金一、二、三路沿線也易發生壅塞回堵，預估以1月29日至1月31日達到最高峰，警方從上午10點到晚上8點加強交通疏導、管制，取締違規、驅離基金路段沿線違停車輛，同時呼籲民眾改走外木山湖海路替代道路。

    基金一、二、三路是前往金山萬里的必經之路，尤其台2線基隆萬里路段、台62線西行0K至2.5K大武崙段易發生壅塞，警方每天10點至晚上8點派員彈性疏導管制交通，維持「路口淨空」，並加強取締違規停車、驅離基金路段沿線違停車輛，維持行車安全與順暢。

    基隆市警局交通隊規劃替代道路，希望民眾由國道3號終點銜接台2己線靠右側行駛下交流道（2.2公里處），右轉德安路，左轉沿復興路、文明路、湖海路前往外木山濱海風景區，經過大武崙沙灘經武聖街144巷接北濱公路，往萬里、金山；返程也可沿原路線折返，避開基金一、二、三路塞車點。

    此外，警方將利用路口監視器系統監看路況，即時派員疏導交通。

    基隆市警方已加強基金一、二、三路交通疏導。（交通隊提供）

    基隆市警方已加強基金一、二、三路交通疏導。（交通隊提供）

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