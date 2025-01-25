複製殿前光明燈！限量1000個太平媽祖抱枕炙手可熱

福興宮以殿前光明燈為發想，複製出限量1000個太平媽抱枕，甫推出就已與500名信眾結緣。（記者李文德攝）

2025/01/25 13:56

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣西螺福興宮因應農曆春節，以正殿前光明燈為發想，推出限量1000個「太平媽抱抱枕」，讓信眾能平平安安、高枕無憂。甫推出已與信徒結緣超過500個，非常受歡迎。廟方表示，除夕當晚12點將發送9999個1元美金紅包，初三下午賴清德總統將到廟前發送紅包，歡迎各地民眾來西螺走春。

西螺福興宮近年來推出文創小物，深受信眾喜愛。如近兩年搭上「扭蛋熱潮」推出公仔，今年廟方與台灣吧合作，以太平媽祖、神農大帝、文昌帝君、神童爺、太子爺打造全新的太平媽系列公仔，每隻限量5000組，短短推出5天就已經銷售3成，廟方人員一天還需要補上6次扭蛋機中的扭蛋。

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福興宮董事長楊文鐘表示，因應春節將至，更將殿前光明燈為發想，推出長40公分的「太平媽平安抱抱枕」，完整複製光明燈的彩繪與紋路，但原本光明燈「四時無災、八節有慶」的吉祥語改為「平平安安、高枕無憂」，推出1週後，限量1000個枕頭有50％以上已和信眾結緣。甚至還有信眾回傳訊息「抱著睡覺夢見媽祖」，令人直呼神奇。

楊文鐘表示，今年除夕當晚12點將會發放限量9999個1元美金開運紅包，還有與台灣吧聯名設計「蛇米攏好運穗穗平安紅包」和蛇年造型燈籠，新春到福興宮走春就機會獲得限量紅包，另元宵節當天憑2張統一發票就可以兌換一盞蛇年造型，此外賴清德總統將於大年初三（31日）下午發紅包，邀請民眾一起到西螺走春。

今年福興宮與台灣吧合作，以廟方5位神明打造太平媽祖系列公仔，現已扭出3成之多。（記者李文德攝）

西螺福興宮除夕當晚12點將發限量9999個1元美金開運紅包。（記者李文德攝）

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