另類「川習會」！ 遊學太子爺駐駕竹山克明宮 初一發紅包送金牌

南投竹山克明宮春節邀請遊學太子爺（圖下方神尊）駐駕過年，有信眾致贈另類「川習會」花籃，答謝太子爺助其轉運重生，並祈願新年和平共好。（廖大乙提供）

2025/01/25 14:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山克明宮7年前獲「遊學太子爺」相助，成功舉辦全鎮百年大建醮，春節特邀太子爺神尊駐駕，大年初一（29日）將發放樂透紅包，近期太子爺還獲信眾致贈「川習會」花籃，要答謝太子爺助其轉運重生，主祀太子爺的民俗專家廖大乙，初一至初九則會提供9面金牌讓該廟信眾擲筊，祝福新年平安招財。

克明宮主委楊非武表示，7年前竹山鎮舉辦百年大建醮，該廟負責全鎮150間百姓公廟的招魂工作，且須神明全程陪同，但當時擲筊請示全鎮9大宮廟皆無果，最後由當時走遍全台廟宇的遊學太子爺擔負重任，並圓滿完成竹山建鎮300多年來的百年大醮。

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今年春節為感謝遊學太子爺當年的協助，便邀請神尊駐駕過年，此次還花費13萬元，大年初一上午9點將發放樂透彩紅包，希望信眾新春都能有好彩頭。

廖大乙則說，近期太子爺駐駕克明宮，就有信眾致贈另類「川習會」花籃，表明其獲太子爺庇佑，否極泰來、喜迎重生，並獲託夢要以「捨得共好、捨得和平」，以及「川普、習近平敬獻」作為答謝，以求新年和平共好，四時無災。

廖也說，遊學太子爺50年來遊歷全台1102間廟，傳達「談錢非宗教」理念，此次感謝克明宮邀請駐駕，初一至初九也將提供9面金牌供信眾擲筊求好運，祝福金蛇年都能平安賺大錢。

南投竹山克明宮春節邀請遊學太子爺駐駕過年，有信眾致贈另類「川習會」花籃，答謝太子爺助其轉運重生。（廖大乙提供）

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