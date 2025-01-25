未來兩週繼續冷 氣象專家：寒流來襲、氣溫溜滑梯下探

氣象專家指出，預估未來兩週台灣天氣將受北方冷空氣影響，除了在年假前期會有寒流來襲，開工後氣溫又會一路下探，預估未來兩週天氣依然很冷。（資料照）

2025/01/25 15:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日進入春節連假第一天，氣象專家指出，預估未來兩週台灣天氣將受北方冷空氣影響，除了在年假前期會有寒流來襲，開工後氣溫又會一路下探，預估未來兩週天氣依然很冷。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，依據中央氣象署長期預報結果顯示，未來2週，台灣天氣主要受北方冷空氣南下影響，可分成3個階段。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」指出，首先是第1階段，在年前會有首波寒流來襲，最冷時間在27日至28日。隨後，氣溫逐日緩慢回升。在第2階段，也就是年假後期，冷氣團將稍稍減弱，在1月30日至2月1日，溫度小幅短暫回暖。至於第3階段則是在開工日後，從2月2日至2月8日，氣溫彷若溜滑梯，一路下探，冷的時間相當的長。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天因東北風增強，迎風面水氣逐漸增多，北部、東半部轉有局部短暫雨、機率逐日提高，天氣偏涼；中南部多雲時晴，白天微熱早晚涼。預估明晚「強冷空氣」將直衝南下，讓氣溫驟降。

吳德榮指出，根據最新歐洲模擬，下週一（27日、小年夜）將有入冬以來首波「寒流」南下，氣溫持續下探，天氣將由濕轉乾、越晚越冷，平地降至10度以下的範圍，且中部2000公尺以上高山，在27日上半天將有飄雪機率。

吳德榮表示，至於下週二（28日、除夕）晨至下週四（30日、年初二）晨，因「寒流」籠罩，夜間「強輻射冷卻」效應，氣溫劇降、入夜10度以下的範圍擴大，平地最低氣溫可降至5度以下。不過各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但白天、夜間的氣溫變化很大、應注意穿著調整，以保健康。年初二白天至初三、各地晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，天氣回暖，日夜溫差大。

吳德榮提到，預估年初四將有鋒面通過、天氣轉變。強冷空氣逐日南下，年初五開始下降。但不同模式間對於鋒面帶來的降雨狀況、鋒面後強冷空氣南下的時序，目前仍有不小的差異，具體發展仍需繼續觀察。

「林老師氣象站」發文指出，依據中央氣象署長期預報結果顯示，未來2週，臺灣天氣主要受北方冷空氣南下影響，除了年前會有首波寒流來襲，開工日後氣溫也將彷若溜滑梯，一路下探，冷的時間相當的長。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法