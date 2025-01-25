震後台南玉井、楠西紅黃單已逾千戶 春節連假首日各界送愛心

6名在日台人到台南楠西區煮拉麵、表演三味線關懷災民。（記者劉婉君攝）

2025/01/25 13:43

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市楠西區因0121地震受損嚴重，今天（25日）是春節連假第1天，各界愛心及多位藍、綠民意代表紛紛湧入，發放食物或禦寒物資，溫暖受災民眾。

楠西區目前危險建築物緊急評估紅單有121戶、黃單479戶，玉井區紅單94戶、黃單226戶，且仍持續增加中。台南山區昨天晚上及今天清晨又發生地震，83歲的災民說，「怕到不敢睡，目前睡在收容處所的帳篷內，感謝各界的愛心，只是沒有安身之處，淚水只能自己吞。」

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0121地震發生後首日，各界愛心即陸續抵達楠西區，提供災民熱食及水電修繕協助等，軍方也動員幫忙清理，今天還有慈濟、南瀛禾作農產協會、玉山各行各業愛心聯誼會及來自台中的愛心人士提供食物與禦寒衣物。

立委林俊憲、郭國文偕同行政院政務顧問野崎孝男與大洞敦史等6名在台日人，到現場烹煮拉麵、燒肉飯，大洞敦史並以三味線演唱台語歌曲「四季紅」等，撫慰民眾的心。

野崎孝男說，日本和台灣有遇到困難時互相幫助的歷史，此次地震災區的民眾生活不方便，尤其現在是冬天，希望讓大家可以吃到熱騰騰的食物。

郭國文表示，已找到國有財產署6塊用地，也已與市長黃偉哲商討，將由慈濟等慈善單位在區內設置臨時組合屋，提供受災民眾臨時安置處所，2月3日將前往會勘。

立委王定宇則偕同楠西區各里里長探訪受災戶，請里長務必將受災戶的意見及遭遇的困難，向市府反應檢討，讓更多人一起來關心。

立委陳亭妃除在災後即成立志工團隊協助獨居老人、弱勢家庭清理家園，今天下午前往發送帳篷、暖暖包及泡麵。

台南市議會國民黨團下午也將到楠西區北極殿發送募集而來的泡麵、罐頭、碗粿等物資給災民。

6名在日台人到台南楠西區煮拉麵、表演三味線關懷災民。（記者劉婉君攝）

軍方協助災民清理。（記者劉婉君攝）

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