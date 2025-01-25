陽明山花季逢春節連假 仰德大道車流平順

陽明山花季開幕，山櫻花盛開，適逢春節連假首日，仰德大道車流大致平順。（台北市公園處提供）

2025/01/25 13:21

〔記者何玉華／台北報導〕陽明山花季開幕，例假日交通管制時間延長，今（25）日適逢首個例假日，也是年假第一天，因山上下雨，影響人潮，執行交管勤務的交通警察大隊士林分隊指出，車流狀況平穩，可能是民眾忙著採辦年貨，不過也特別提醒，接下來若山區降雪，民眾要上山務必注意保暖，並留意交通管制點，車輛務必要加裝雪鏈才可以上山。

陽明山花季活動將持續至3月16日共52天，警方提醒，花季例假日交通管制時間將較平常例假日時間提前、延後各1小時，在仰德大道上山管制點的「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」，從上午7點管制到下午4點。

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下山管制點在「陽明路與中橫街口」及「格致路與光華路口」，從下午2點管制到下午6點，視仰德大道下山車流狀況，彈性管制下山。另「格致路與菁山路口」、「陽明路與新園街口」、「至善路3段71巷口」及「陽金公路、中湖戰備道路口」等4處彈性管制。

士林分隊副分隊長馮泰義指出，今天是春節連續假期第一天，民眾可能忙著採買年貨，上山車流狀況平穩，沒那麼多；提醒之後民眾上山要留意管制時間，若有降溫、下雪的狀況，就會機動實施雪地勤務，在管制點會要求車輛加掛雪鍊，上山前務必掌握天氣狀況，做好保暖工作。

公園處建議要上陽明山賞花的民眾，可搭乘捷運至劍潭站，轉乘公車260、303、紅5等路線；不過，若遇降雪啟動交通管制，公車將折返不進入管制區。

陽明山上今天下雨，又濕又冷，賞花遊客不多。（台北市公園處提供）

陽明山上今天下雨，又濕又冷，賞花遊客不多。（台北市公園處提供）

陽明山上今天下雨，又濕又冷，賞花遊客不多。（台北市公園處提供）

陽明山上今天下雨，又濕又冷，賞花遊客不多。（台北市公園處提供）

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