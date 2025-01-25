馬祖百年歷史「擺暝」 燒馬糧、扛乩遶境年味十足

馬祖擺暝文人祭系列活動，年味十足，是一生值得一去的慶典。（連江縣政府提供）

2025/01/25 13:19

〔記者盧賢秀／新北報導〕馬祖的「擺暝」已有百年歷史傳，年味十足，文化部也將馬祖擺暝文化祭登錄國家級重要民俗，包括有燒馬糧、扛乩遶境、食福、送喜、祈夢、神轎大會師，農曆正月十二日登場，是民眾一生中值得參與的祭典。

所謂擺暝，就是晚上擺放豐富的貢品祭神、酬神，發展出各種傳統且熱鬧的活動，四鄉五島中又以北竿最具規模、最傳統、也最有看頭。包括有燒馬糧、扛乩遶境、食福、送喜、祈夢、神轎大會師，以及到神比人多的橋仔村各廟宇參拜改運、求發財金，一系列活動相當熱鬧。

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觀光署馬祖國家風景區管理處指出，馬祖擺暝文化祭馬祖全境都會舉辦，四鄉五島79座宮廟中，就有68座參與此盛會，今年由坂里境白馬尊王廟主辦，是歷年擺暝系列活動中最熱鬧的燒馬糧文化發源地，以「海不揚波」為馬祖擺暝文化祭的主題。

今年重要活動包括十二暝點燈儀式及食福（2月9日）在北竿鄉坂里境，全馬祖各家戶會在門口掛上馬祖風燈祈求來年能夠平安豐收，並由北竿社區成員擔綱演出白馬尊王傳奇2.0為擺暝文化祭正式揭開序幕。

另外還有十三暝坂里境祭祀大典及燒馬糧，祭祀隊伍穿著古裝以古禮祭祀白馬尊王，祈求合境平安。還有扛乩遶境、中澳境請神，白沙境會香，燒馬糧、以及送喜活動。

主辦單位今年也特別邀請由編舞家何曉玫的島嶼系列經典作品《默島新樂園》演出，將台灣傳統元素以劇場現代語言深刻詮釋。

正月十四神與人的鏈結、正月十五神與神的鏈結祈福大遶境，祈求來年平安。芹壁境龍角峰2月26舉辦祈夢活動，十分靈驗。

馬祖擺暝文人祭系列活動，年味十足，是一生值得一去的慶典。（連江縣政府提供）

馬祖擺暝文人祭系列活動，年味十足，是一生值得一去的慶典。（連江縣政府提供）

馬祖擺暝文人祭系列活動，年味十足，是一生值得一去的慶典。（連江縣政府提供）

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