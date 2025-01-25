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    中市小提燈尚未發高雄市民先拿到 盧秀燕：為城市行銷做一點提供

    針對台中市府尚未發小提燈龍，高雄市民卻率先拿到，台中市長盧秀燕說，中市政府有能力的話，「為了城市行銷，也會做一點提供」。 （記者張瑞楨翻攝）

    針對台中市府尚未發小提燈龍，高雄市民卻率先拿到，台中市長盧秀燕說，中市政府有能力的話，「為了城市行銷，也會做一點提供」。 （記者張瑞楨翻攝）

    2025/01/25 13:14

    〔記者張瑞楨／台中報導〕今年元宵節，台中市政府製作名為「甜甜蛇」的小提燈，要發給台中市民，不料，台中市民尚未拿到，就有高雄的民意代表，在臉書曬出台中市提供小提燈給高雄市民，還感謝「台中市長媽媽的貼心」，台中市議員江肇國及林祈烽諷刺說，原來台中市民在媽媽市長的心中，比不上高雄，對此，台中市長盧秀燕說，中市政府有能力的話，「為了城市行銷，也會做一點提供」。

    上述「甜甜蛇」的小提燈，是台中市政府用公務預算製作，贈送台中市民的提燈，預計中台灣元宵燈會開展的2月8日到23日期間發放，但遠及高雄的議員等民意代表與高雄市民，卻比台中市民率先拿到「甜甜蛇」的小提燈，甚至在臉書上貼文，感謝台中市長盧秀燕「市長媽媽的貼心」，大讚「台中市長媽媽超給力」，包括中市議員江肇國及林祈烽，質疑拿台中市資源，到高雄市作公關，台中市民在媽媽市長的心中，比不上高雄市民。

    盧秀燕今天（25日）視察交通運輸狀況時說，這個提燈被網友戲稱為「這是蛇麼咚咚」，相當受到歡迎，包括春聯與小提燈，都受到外縣市民眾的喜愛而爆紅，台中市政府在有能力的前提下，「為了城市行銷，也會做一點提供」。

    台中市政府則解釋說，小提燈主要在燈會期間發放，若有其他縣市機關或民代索取，也會基於交流友好酌量提供互相城市行銷宣傳。

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