新北環狀線「金蛇獻瑞」 限定版燈光秀迎新年

捷運新北環狀線板橋縣民大道段即日起至2月2日，推出「新年限定版」燈光秀。（捷運工程局提供）

2025/01/25 13:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北捷運工程局積極建設捷運路網，並優化捷運設施，將縣民大道段隔音牆由直立式調整為雙弧型，大幅降低列車噪音，也運用隔音牆面板設計色彩美學，結合燈光秀點亮新板特區，為迎接農曆新年到來，即日起在春節9天連假期間推出蛇年限定版主題燈光秀「金蛇獻瑞」，增添濃厚年味。

新北市捷運工程局長李政安表示，去年結合新北歡樂耶誕城，啟用環狀線隔音牆燈光秀，創造「快樂頌」、「耶誕節」及「假日特別款」等燈光效果，獲得市民好評，為了迎接農曆新年到來，今天起至2月2日，推出「新年限定版」燈光秀，過年期間一連9天每日晚間6點到10點，每半小時有15分鐘「金蛇獻瑞」燈光秀。

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李政安說明，新北環狀線板橋站到板新站間跨縣民大道段隔音牆，美化長度雙側共約700公尺，白天能欣賞彩色貼膜的交匯變化，晚上上演特別版燈光秀，以「洋流交匯・生生不息・星光唱和・欣欣向榮」為設計理念，利用隔音牆的立面設計大小孔徑白色圓點，創造動態變化。

此外，市府響應環保及生態永續概念，隔音牆貼膜採用環保材質，並在牆上支柱配置燈具，搭配不同主題樂曲節奏，變化燈光閃爍方式，展現樂曲律動的效果，營造都市歡樂氣氛。

捷運局說，未來不定期推出環狀線隔音牆「限定版」燈光效果，希望行經此路段的市民停下腳步，抬頭看看別緻的燈光藝術，感受熱鬧的年節氛圍。

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