地基凹陷里民憂危險 虎尾中溪里活動中心拆除重建

虎尾中溪里活動中心已使用36年，但地基已凹陷，民眾擔憂恐造成危險。（記者李文德攝）

2025/01/25 13:06

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮中溪里活動中心已36年，不過長年來地基逐漸塌陷、加上耐震係數不足，地方憂恐有危險之虞，盼改善。因此鎮公所與縣府聯手進行拆除重建，今（25日）隆重舉辦開工典禮。公所表示，工期約300天，完工後將做為長青食堂、關懷據點之用。

中溪里活動中心建於1988年，為2層樓建築占地近70坪，多是里民活動、集會場所。里長周健民指出，已使用36年之久，地基已經朝建築物兩側凹陷，建築龜裂、每逢雨季外頭下大雨，裡面下小雨，且經過鎮公所派員評估，耐震強度已不足，因此地方盼望得到改善。

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因此鎮公所自行編列1300萬元經費，縣府補助1000萬元拆除重建，今天隆重舉行開工典禮，雲林縣副縣長謝淑亞、立法委員丁學忠、虎尾鎮長林嘉弘等人出席，與民眾見證當地建設將再邁進一步。

林嘉弘表示，中溪里新活動中心工期約300天，將規劃2層樓建築，占地73坪，完工後1樓將做為長青食堂、關懷據點之用，2樓除有社區辦公室外，更打造戶外露天平台，且更有電梯讓行動不便長者出入，落實無障礙友善設施。

鎮公所表示，目前已針對鎮內29里活動中心進行耐震補強、重建評估，現東屯里活動中心亦將拆除重建，目前已完成初步會勘，帶提報計畫向縣府申請補助。

虎尾中溪里活動中心已使用36年，但地基已凹陷，民眾擔憂恐造成危險。（記者李文德攝）

虎尾中溪里活動中心拆除重建計畫隆重舉行開工典禮。（記者李文德攝）

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