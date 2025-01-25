不是領紅包！ 她分享除夕必做這件事超歡樂引網共鳴

一名網友分享，他們家除夕會提早吃圍爐晚飯，吃完飯也還不到7點，所以吃完飯就會去拜拜，接著買一堆刮刮樂跟家人一起刮，「超級歡樂」，PO文曝光引發不少網友共鳴。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2025/01/25 13:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多家族除夕會團聚吃飯，一名網友分享，他們家除夕會提早吃圍爐晚飯，吃完飯也還不到7點，所以吃完飯就會去拜拜，接著買一堆刮刮樂跟家人一起刮，「超級歡樂」，PO文曝光引發不少網友共鳴，有人直呼「除夕一定要先刮一波的啊！」

這名網友昨於「DCARD論壇」發文提到，她們家除夕晚上會到阿公、阿嬤家吃飯，但因為2位老人家都很早吃飯，故通常圍爐飯晚上7點前就會吃完，結束後家人會聚在一起聊天、看電視，待晚間11時許再一起外出散步至附近寺廟拜拜，結束到彩券行「大人就會買一堆刮刮樂來分給小孩一起刮，超級歡樂，然後離開阿公家，回程的路上繼續買繼續刮」，她不禁好其訊問「大家除夕時候都做什麼？」

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PO文發布後許多網友紛紛留言，有人說「拜拜+買刮刮樂，每年固定行程」、「圍爐+拜拜」、「我是領完紅包就跟我姐跑去買刮刮樂」、「我們家也是大人會買一堆刮刮樂，老的小的都很認真在刮」、「大掃除完，洗完澡 就可以先來一張刮刮樂了」、「除夕一定要先刮一波的啊」。

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