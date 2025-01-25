貓空纜車春節財神迎賓 1日票暢遊貓空

每張260元的「貓纜暢遊一日票」，當日可不限次數搭乘貓空纜車。（台北捷運公司提供）

2025/01/25 12:45

〔記者何玉華／台北報導〕台北捷運公司營運的貓空纜車，農曆春節29日（大年初一）至31日（大年初三）每日上午11點至下午3點，安排財神爺在纜車動物園站拜年，發送應景小禮品，捷運公司表示，購買每張260元的「貓纜暢遊一日票」，當日可不限次數搭乘貓空纜車，前往指南宮、壺穴地形區、銀河洞步道、鐵觀音包種茶研發推廣中心等，是暢遊貓空地區首選。

捷運公司表示，貓空纜車於28日（除夕）暫停營運，29日至2月2日期間，每日營業時間為上午9點至夜間10點，2月3日（週一）正常營運；年初一至年初三期間，財神爺大駕光臨貓空纜車，向旅客賀新年，還要大秀舞步，以時下最流行的APT舞蹈和民眾互動，炒熱過年歡樂氣氛。接著搭乘貓空纜車至貓空站，步行約5分鐘即可抵達樟樹步道，魯冰花含苞待放，農曆春節將進入盛花期。

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公園處今年在貓纜貓空站前方山坡綠地種植四季秋海棠，並以各色花朵塑形層次花帶，佈置出打卡小景，搭配象徵圓圓滿滿的繡球花、花團錦簇的杜鵑花、清新脫俗的蕨類等小品植栽。樟樹步道全長約1.1公里，正值即日起至2月15日的魯冰花季，單一金黃色系品種魯冰花，如點點繁星閃動搖曳，沿途結合牛車、轉轉穀倉等農村意象，打造田野農家風情。步道沿路平緩，無論年長者或小朋友，都能輕鬆走完全程。

搭乘貓空纜車至貓空站，步行約5分鐘可抵達樟樹步道，目前魯冰花含苞待放，農曆春節將進入盛花期。（台北捷運公司提供）

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