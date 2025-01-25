為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全台最大金媽祖南方澳南天宮 10尊媽祖神像同時開光

    宜蘭縣代理縣長林茂盛為金媽祖開光。（南方澳南天宮提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛為金媽祖開光。（南方澳南天宮提供）

    2025/01/25 12:49

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭南方澳南天宮擁有全台最大金媽祖神尊，以純金身打造，高190公分、重5300兩黃金，市價破5億元而聞名全台，今天農曆春節連假首日，有10尊新雕金媽祖同時開光，其中180公分高的玻璃纖維金媽祖，未來將作為出巡遶境專用，廟方歡迎民眾走春參訪，還可品嘗限定吻仔魚平安粥及鑽轎底祈福。

    南方澳南天宮今早舉行新雕金媽祖神尊開光儀式，籌備近1年時間完成10尊神像製作，其中最高的180公分神像，以玻璃纖維打造，為永豐珠寶飾品捐贈，另外9尊神像以金箔貼身，儀式由宜蘭縣代理縣長林茂盛主持，民進黨籍立委陳俊宇、蘇澳鎮長李明哲等人受邀出席。

    南天宮主委林棋山說，首次開光亮相的180公分高金媽祖，因質地輕巧、強韌，將作為出巡友宮祈安遶境與蘭陽媽祖文化節專用，66公分高神尊會分靈到海外新加坡顯龍宮鎮殿，8尊33公分高的金媽祖，則會由各宮廟或民眾分靈供奉。

    他說，除獲贈的金媽祖外，另9尊神尊總造價近百萬元，新雕神尊面部慈祥全身金光，是全台唯一特有的媽祖文化，十分珍貴，也深受民眾喜愛，金媽祖開光不僅代表信眾的虔誠信仰，更增添宗教文化特色，邀請大家過年期間前來參拜，享用限定吻仔粥，還能鑽轎底保平安，領受媽祖的祝福。

    南天宮主委林棋山與甫開光的金媽祖合影。（南方澳南天宮提供）

    南天宮主委林棋山與甫開光的金媽祖合影。（南方澳南天宮提供）

    民進黨籍立委陳俊宇為金媽祖開光。（南方澳南天宮提供）

    民進黨籍立委陳俊宇為金媽祖開光。（南方澳南天宮提供）

    宜蘭南方澳南天宮今天舉行新雕10尊金媽祖開光儀式，後方金媽祖有180公分高，以玻璃纖維製成，質地輕巧且強韌，將作為出巡遶境專用。（南方澳南天宮提供）

    宜蘭南方澳南天宮今天舉行新雕10尊金媽祖開光儀式，後方金媽祖有180公分高，以玻璃纖維製成，質地輕巧且強韌，將作為出巡遶境專用。（南方澳南天宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播