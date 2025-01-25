全台最大金媽祖南方澳南天宮 10尊媽祖神像同時開光

宜蘭縣代理縣長林茂盛為金媽祖開光。（南方澳南天宮提供）

2025/01/25 12:49

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭南方澳南天宮擁有全台最大金媽祖神尊，以純金身打造，高190公分、重5300兩黃金，市價破5億元而聞名全台，今天農曆春節連假首日，有10尊新雕金媽祖同時開光，其中180公分高的玻璃纖維金媽祖，未來將作為出巡遶境專用，廟方歡迎民眾走春參訪，還可品嘗限定吻仔魚平安粥及鑽轎底祈福。

南方澳南天宮今早舉行新雕金媽祖神尊開光儀式，籌備近1年時間完成10尊神像製作，其中最高的180公分神像，以玻璃纖維打造，為永豐珠寶飾品捐贈，另外9尊神像以金箔貼身，儀式由宜蘭縣代理縣長林茂盛主持，民進黨籍立委陳俊宇、蘇澳鎮長李明哲等人受邀出席。

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南天宮主委林棋山說，首次開光亮相的180公分高金媽祖，因質地輕巧、強韌，將作為出巡友宮祈安遶境與蘭陽媽祖文化節專用，66公分高神尊會分靈到海外新加坡顯龍宮鎮殿，8尊33公分高的金媽祖，則會由各宮廟或民眾分靈供奉。

他說，除獲贈的金媽祖外，另9尊神尊總造價近百萬元，新雕神尊面部慈祥全身金光，是全台唯一特有的媽祖文化，十分珍貴，也深受民眾喜愛，金媽祖開光不僅代表信眾的虔誠信仰，更增添宗教文化特色，邀請大家過年期間前來參拜，享用限定吻仔粥，還能鑽轎底保平安，領受媽祖的祝福。

南天宮主委林棋山與甫開光的金媽祖合影。（南方澳南天宮提供）

民進黨籍立委陳俊宇為金媽祖開光。（南方澳南天宮提供）

宜蘭南方澳南天宮今天舉行新雕10尊金媽祖開光儀式，後方金媽祖有180公分高，以玻璃纖維製成，質地輕巧且強韌，將作為出巡遶境專用。（南方澳南天宮提供）

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