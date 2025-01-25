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    春節連假首日新北賣場周邊湧車潮 午後恐現南下車潮

    新北市長侯友宜指示新北交控中心24小時全天候監控路況，並適時與高速公路局聯繫。（新北市政府提供）

    新北市長侯友宜指示新北交控中心24小時全天候監控路況，並適時與高速公路局聯繫。（新北市政府提供）

    2025/01/25 12:36

    〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是春節9天連假首日，新北市長侯友宜上午視察交通戰情室，指示交控中心24小時全天候監控路況，並適時聯繫高公局調整高速公路匝道儀控秒數、紓解車流。今天上午賣場周邊出現採買年貨的人潮、車潮，預估下午起至除夕當日，國道南下路段尖峰時段可能壅塞。

    交通局長鍾鳴時說，新北市轄內的國道5號和台64、65快速道路銜接國道1號、國道3號，24日下午未如往年出現提前返鄉車潮，今天上午大型賣場周邊出現採買年貨的人潮、車潮，預估國道南下返鄉車潮將從今天下午3點起延續至除夕（28 日）上午。

    侯友宜指示交控中心適時聯繫高速公路局，調整高速公路匝道儀控秒數，以減少車流回堵至台64、65快速道路和市區的聯絡道路。

    侯友宜表示，預期大年初一（29 日）至大年初三（31日）每天上午9點起，台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街至桃園大溪、慈湖及台9線新店、台9甲線烏來沿線各風景區將湧現走春出遊的人潮和車潮，造成道路壅塞，建議市民多利用大眾運輸交通工具，減少塞車及等候停車位的困擾。

    交通局說明，新北市轄內各主要景點在春節連假前陸續湧入提前返鄉過年的潮流，交通局針對瑞芳區九份老街口重新舖設標線型人行道，並延伸至隔頂停車場約200公尺長，以及加強公車機動增班接駁，警察局也配合嚴格管制私人停車場攔停、車輛任意跨越標線型人行道，盼改善交通並提升行人安全。

    新北市長侯友宜視察新北交通戰情室，了解春節首日轄內交通狀況。（新北市政府提供）

    新北市長侯友宜視察新北交通戰情室，了解春節首日轄內交通狀況。（新北市政府提供）

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