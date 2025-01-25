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    0121地震台南古蹟災損逾2500萬 文化局造冊爭取經費

    台南市玉井區噍吧哖紀念園區稻殼泥土牆因地震龜裂損壞。（記者劉婉君攝）

    台南市玉井區噍吧哖紀念園區稻殼泥土牆因地震龜裂損壞。（記者劉婉君攝）

    2025/01/25 12:42

    〔記者劉婉君／台南報導〕0121強震造成台南市不少古蹟損壞，初步估算損失超過2500萬元，多集中在山區一帶，而昨日晚間及今天清晨又有地震，文化局代理局長林韋旭今（25日）上午再度前往視察災情，將造冊爭取中央協助，盡速完成修復作業。

    台南古蹟及歷史建築眾多，0121地震造成不少損壞，除了楠西區鹿陶洋江家古厝建築群受損嚴重以外，鄰近的玉井區噍吧哖紀念園區傳統建築的稻殼泥土牆，也出現龜裂損壞。

    林韋旭表示，經過檢視，山區古蹟雖然有災損，但沿線包括化石園區、山上花園水道博物館等園區，都還能正常營運，春節假期仍歡迎遊客前往踏青迎春。

    而昨夜及今晨再度發生地震，林韋旭表示，第一時間各地回報沒有新增災情，今早再前往實地勘查。

    林韋旭指出，除了江家古厝建築群多處毀損外，位於玉井糖廠內的噍吧哖紀念園區因為建築相當有歷史，受地震影響，不少牆壁出現龜裂，內部建材外露，由於有部分已經有安全疑慮，園區除了先緊急封閉外，也已經列冊爭取修復補助。

    而山上花園水道博物館及左鎮化石園區，因為距離震央比較近，也傳出災損，不過並沒有影響正常營運。

    台南市玉井區噍吧哖紀念園區稻殼泥土牆因地震龜裂損壞。（記者劉婉君攝）

    台南市玉井區噍吧哖紀念園區稻殼泥土牆因地震龜裂損壞。（記者劉婉君攝）

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